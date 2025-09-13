En
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۲۲ شهریور

کد خبر: ۱۳۲۸۱۳۱
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز شنبه ۲۲ شهریور

قیمت یورو در صرافی ملی با ۱ تومان کاهش، ۸۴,۳۷۷ (هشتاد و چهار هزار و سیصد و هفتاد و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

به گزارش تابناک، قیمت دلار و قیمت یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران به ترتیب ثابت و کاهشی شدند. 

قیمت یورو در صرافی ملی امروز

در بازار امروز یورو در صرافی ملی نسبت به ۲ روز پیش، با ۱ تومان کاهش، ۸۴,۳۷۷ (هشتاد و چهار هزار و سیصد و هفتاد و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در صرافی ملی امروز

در بازار امروز دلار در صرافی ملی نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر، ۷۲,۰۲۸ (هفتاد و دو هزار و بیست و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

 

حمله اسرائیل به قطر باعث نزدیکی اعراب خلیج فارس به ایران نمی‌شود/ «عادی‌سازی روابط» متوقف شد
احضار عراقچی به مجلس بخاطر توافق با آژانس / تشریح جزئیات توافق در جلسه فوق العاده
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
