قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۲۲ شهریور

به گزارش تابناک، قیمت دلار و قیمت یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران به ترتیب ثابت و کاهشی شدند.

قیمت یورو در صرافی ملی امروز

در بازار امروز یورو در صرافی ملی نسبت به ۲ روز پیش، با ۱ تومان کاهش، ۸۴,۳۷۷ (هشتاد و چهار هزار و سیصد و هفتاد و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در صرافی ملی امروز

در بازار امروز دلار در صرافی ملی نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر، ۷۲,۰۲۸ (هفتاد و دو هزار و بیست و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.