قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۲۲ شهریور

قیمت یورو در صرافی ملی با ۱ تومان کاهش، ۸۴,۳۷۷ (هشتاد و چهار هزار و سیصد و هفتاد و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.
به گزارش تابناک، قیمت دلار و قیمت یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران به ترتیب ثابت و کاهشی شدند.
قیمت یورو در صرافی ملی امروز
در بازار امروز یورو در صرافی ملی نسبت به ۲ روز پیش، با ۱ تومان کاهش، ۸۴,۳۷۷ (هشتاد و چهار هزار و سیصد و هفتاد و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار در صرافی ملی امروز
در بازار امروز دلار در صرافی ملی نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر، ۷۲,۰۲۸ (هفتاد و دو هزار و بیست و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.
