این سربازان به دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه کنند

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سردار رحمان علیدوست رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهار کرد: معافیت سه فرزندی و بیشتر فقط تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرا می‌شود، لذا مشمولان واجد شرایط می‌بایست در فرصت در نظر گرفته شده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.

وی گفت: تمامی مشمولان غایب و غیرغایب وکارکنان وظیفه حین خدمت که دارای ۴ فرزند وبیشتر هستند، بدون شرط سنی و سایر مشمولان غایب و غیر غایب و سربازان وظیفه دارای ۳ فرزند به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام سن معاف می‌شوند.