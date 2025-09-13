جزئیاتی تازه از دیدار ترامپ و وزیر خارجه قطر

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا با «محمد بن عبدالرحمان بن جاسم آل ثانی» نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر طی دو ساعت ملاقات کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ یک دیپلمات قطری این دیدار را مثبت ارزیابی کرد و «حمد المفتاح»، معاون رئیس هیئت نمایندگی قطر در واشنگتن، در توییتر نوشت: «شام عالی با رئیس جمهور... همین الان تمام شد!»

در این دیدار «استیو ویتکاف» فرستاده ترامپ به غرب آسیا نیز حضور داشت.

پیشتر محمد بن عبدالرحمان آل ثانی همچنین دیدار‌های مثبتی با «جی. دی. ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا و «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا داشت.

در این دیدار سه موضوع اصلی خشم دوحه از حمله اسرائیل، توافق آتش‌بس و آزادی زندانیان در غزه و توافق دفاع استراتژیک بین واشنگتن و دوحه مورد بحث قرار گرفت.

وبگاه نیوز نیشن به نقل از منبع مطلع نوشت: دیدار ترامپ و وزیر خارجه قطر و ویتکاف بسیار مثبت بود و دو طرف گام‌های آتی را بررسی کردند و به نتایج مثبتی دست یافتند.

این دیدار چند روز پس از حمله رژیم صهیونیستی به مجتمعی در دوحه انجام شد که شامل رهبران حماس می‌شد که در نشستی درخصوص بررسی پیشنهاد آمریکا درباره آتش‌بس در غزه و تبادل زندانیان شرکت کرده بودند.

این حمله موجب خشم جهانی شد، زیرا که قطر نقش میانجی اصلی در این مذاکرات را برعهده دارد.

نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر پیش از این تاکید کرده بود که ترامپ پس از این حمله با «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر، تماس گرفته و ضمن ابراز محکومیت حمله اسرائیل، گفته است که «این حمله با ایالات متحده هماهنگ نشده بود.»

ترامپ همچنین پیش از این اعلام کرده بود که حمله به قطر تصمیمی از سوی «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بوده است و افزود که چنین حادثه‌ای در قطر تکرار نخواهد شد.

بعداً، ترامپ گفت که امیدوار است حمله اسرائیل به رهبران حماس در دوحه، بر تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی برای آزادی زندانیان اسرائیلی در غزه تأثیر نگذارد.

او پیش از ترک کاخ سفید به مقصد نیویورک، افزود که می‌خواهد زندانیان صهیونیست «به زودی آزاد شوند».

