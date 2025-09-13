توقف موقت محرومیت ۴ ماهه بیرانوند با دستور CAS

نامه دادگاه حکمیت ورزش (CAS) اعلام کرده است که محرومیت علیرضا بیرانوند باید متوقف شود و به نظر میرسد دروازهبان ملیپوش تراکتور حالا میتواند به میادین بازگردد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رأی پرونده علیرضا بیرانوند که پس از یک سال معطلی در کمیتههای قضایی فدراسیون فوتبال صادر شده بود و نتیجه آن چهار ماه محرومیت این دروازهبان به دلیل فسخ یک طرفه قرارداد با پرسپولیس بود، حالا از سوی دادگاه حکمیت ورزش (CAS) لغو شده است.
در این خصوص سایت ورزش سه با انتشار نامهای نوشته است که رئیس بخش داوری تجدیدنظر دادگاه حکمیت ورزش (CAS) طی نامهای امروز خطاب به فدراسیون ایران درخواست توقف رای محرومیت علیرضا بیرانوند را که توسط وکیل وی از این دیوان داوری درخواست شده بود را پذیرفته شده اعلام کرد و با ارسال نامهای رسمی خواستار توقف این محرومیت شد.
در این نامه چنین آمده است:
گفتنی است وکیل بیرانوند و تنظیم کننده لایحه بیرانوند در دادگاه داوری CAS به عهده هوشنگ نصیرزاده بوده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید