توقف موقت محرومیت ۴ ماهه بیرانوند با دستور CAS

دادگاه حکمیت ورزش (CAS) با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران دستور داده است که محرومیت ۴ ماهه علیرضا بیرانوند به صورت موقت متوقف شود و به نظر می‌رسد حالا او می‌تواند دوباره به میادین بازگردد.
نامه دادگاه حکمیت ورزش (CAS) اعلام کرده است که محرومیت علیرضا بیرانوند باید متوقف شود و به نظر می‌رسد دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور حالا می‌تواند به میادین بازگردد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رأی پرونده علیرضا بیرانوند که پس از یک سال معطلی در کمیته‌های قضایی فدراسیون فوتبال صادر شده بود و نتیجه آن چهار ماه محرومیت این دروازه‌بان به دلیل فسخ یک طرفه قرارداد با پرسپولیس بود، حالا از سوی دادگاه حکمیت ورزش (CAS) لغو شده است.

در این خصوص سایت ورزش سه با انتشار نامه‌ای نوشته است که رئیس بخش داوری تجدیدنظر دادگاه حکمیت ورزش (CAS) طی نامه‌ای امروز خطاب به فدراسیون ایران درخواست توقف رای محرومیت علیرضا بیرانوند را که توسط وکیل وی از این دیوان داوری درخواست شده بود را پذیرفته شده اعلام کرد و با ارسال نامه‌ای رسمی خواستار توقف این محرومیت شد.

در این نامه چنین آمده است:

  • «درخواست تعلیق اجرا و صدور اقدامات موقت و حفاظتی که توسط علیرضا صفربیرانوند در تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۲۵ در پرونده شماره CAS ۲۰۲۵/A/۱۱۷۱۴ علیرضا صفربیرانوند علیه باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران (FFIRI) مطرح شده است، پذیرفته می‌شود.
  • اجرای تصمیم صادرشده توسط کمیته استیناف فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ متوقف می‌گردد.»

گفتنی است وکیل بیرانوند و تنظیم کننده لایحه بیرانوند در دادگاه داوری CAS به عهده هوشنگ نصیرزاده بوده است.

