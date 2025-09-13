ساخت «کلاه فراصوت» برای تحریک دقیق مغز بدون جراحی

دانشمندان کالج دانشگاهی لندن (UCL) و دانشگاه آکسفورد موفق به ساخت یک کلاه نوآورانه شده‌اند که با استفاده از امواج فراصوت می‌تواند نواحی بسیار کوچک و عمیق مغز را بدون نیاز به جراحی تحریک کند. این فناوری پیشرفته می‌تواند جایگزین روش‌های تهاجمی مانند تحریک عمیق مغزی (DBS) شده و افق‌های جدیدی در درمان بیماری‌هایی مانند پارکینسون، افسردگی، آلزایمر و سندرم تورت بگشاید.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، محققان دانشگاه آکسفورد و کالج دانشگاهی لندن (UCL) از توسعه یک «کلاه فراصوت» پیشرفته خبر داده‌اند که قادر است بدون هیچ‌گونه جراحی، نواحی عمیق مغز را با دقتی بی‌سابقه تحریک کند. این فناوری، از روش غیرتهاجمی «تحریک فراصوت از طریق جمجمه» (TUS) بهره می‌برد و به عنوان جایگزینی کم‌خطرتر و دقیق‌تر برای روش تهاجمی تحریک عمیق مغزی (DBS) مطرح است.

این کلاه که شباهت زیادی به یک کلاه ایمنی دارد، به ۲۵۶ منبع فراصوت مجهز است که پالس‌های مکانیکی را به‌صورت پرتوهایی متمرکز به نقطه‌ای خاص در عمق مغز ارسال می‌کنند. هدف این پالس‌ها، تغییر فعالیت نورون‌ها در ناحیه موردنظر است.

به گفته پژوهشگران، این سیستم توانسته دقتی تا ۳۰ برابر بیشتر از فناوری‌های پیشین فراصوت عمیق فراهم کند؛ قابلیتی که پیش از این دست‌یافتنی نبود.

در مرحله آزمایش انسانی، این کلاه بر روی هفت داوطلب سالم امتحان شد. پژوهشگران موفق شدند امواج فراصوت را به سوی «لوب زانویی جانبی» (LGN) هدایت کنند؛ ساختاری به اندازه یک دانه برنج در عمق مغز که در پردازش اطلاعات بینایی نقش دارد. با کمک تصویربرداری fMRI، محققان تأیید کردند که امواج دقیقاً به ناحیه هدف رسیده‌اند.

پروفسور شارلوت استگ از دانشگاه آکسفورد درباره این موفقیت گفت: «امواج با دقتی بی‌نظیر به هدف خود رسیدند. این دستاورد پیش از این در هیچ مطالعه‌ای محقق نشده بود.»

این پروژه که نتیجه بیش از یک دهه همکاری بین‌رشته‌ای بین دو دانشگاه مطرح است، اکنون وارد فاز تجاری‌سازی شده است. محققان با تأسیس شرکت NeuroHarmonics قصد دارند این فناوری را به نسخه‌ای کوچک‌تر، پوشیدنی و قابل استفاده در منزل تبدیل کنند.

پروفسور بردلی تری‌بی از UCL، از بنیان‌گذاران این شرکت، اعلام کرده است: «هدف ما این است که این دستگاه با کمک هوش مصنوعی و بدون نیاز به دستگاه MRI، به‌تنهایی کار کند و بیماران بتوانند از آن در خانه استفاده کنند.»