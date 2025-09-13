En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آخرین خبر مجلس از خرید خدمت سربازی

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن تکذیب تصویب طرح خرید خدمت سربازی درکمیسیون تلفیق بودجه ،گفت: بر اساس آیین‌نامه، کمیسیون تلفیق بودجه بعد از ابلاغ قانون بودجه جلسه‌ای ندارد،بنابراین ادعای اخیر مبنی بر تصویب خرید سربازی در کمیسیون تلفیق صحت ندارد.
کد خبر: ۱۳۲۸۰۸۴
| |
561 بازدید

آخرین خبر مجلس از خرید خدمت سربازی

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت؛ رحیم زارع با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی مبنی بر «مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره خرید خدمت سربازی»، توضیحاتی در این زمینه ارائه داد.

نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» ضمن تکذیب اینگونه اخبار گفت: برخی رسانه‌ها بدون توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس، اقدام به انتشار اخباری می‌کنند که صحت ندارد. بر اساس آیین‌نامه، کمیسیون تلفیق بودجه در حال حاضر جلسه‌ای ندارد و چنین مصوبه‌ای نیز در دستور کار قرار نگرفته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با بیان اینکه بررسی‌ها در این بخش، مربوط به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، و در سال ۱۴۰۲ انجام شده بود و موضوعات مختلفی در آن زمان مطرح شد، گفت:البته طرح خرید خدمت سربازی نیز در سال‌های گذشته در کمیسیون تلفیق مطرح شد، اما به سرانجام نرسید و به صحن علنی مجلس هم ارجاع نشد؛ بنابراین ادعای اخیر مبنی بر تصویب خرید سربازی در کمیسیون تلفیق صحت ندارد.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: برخی رسانه‌ها باید در انتشار اخبار مرتبط با مجلس دقت بیشتری داشته باشند و مردم را معطل اخبار غیرموثق نکنند. از سویی دیگر طرح خرید خدمت سربازی در مقطعی پیشنهاد می‌شد، اما این موضوعات در چارچوب اصول قانون اساسی باید با تایید نیرو‌های مسلح باشد، بنابراین موضوع در دستور کار صحن مجلس قرار نگرفته است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خرید سربازی خرید خدمت کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی خرید خدمت سربازی
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خرید خدمت سربازی منتفی شد؟
اعلام جزئیات و شرایط خرید بیمه خدمت سربازی
جزئیات و قیمت خرید سربازی ۱۴۰۴
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۳ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۱۸۲ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۷ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۶۶ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۹ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۵ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZUi
tabnak.ir/005ZUi