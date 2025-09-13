آخرین خبر مجلس از خرید خدمت سربازی

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن تکذیب تصویب طرح خرید خدمت سربازی درکمیسیون تلفیق بودجه ،گفت: بر اساس آیین‌نامه، کمیسیون تلفیق بودجه بعد از ابلاغ قانون بودجه جلسه‌ای ندارد،بنابراین ادعای اخیر مبنی بر تصویب خرید سربازی در کمیسیون تلفیق صحت ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت؛ رحیم زارع با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی مبنی بر «مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره خرید خدمت سربازی»، توضیحاتی در این زمینه ارائه داد.

نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» ضمن تکذیب اینگونه اخبار گفت: برخی رسانه‌ها بدون توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس، اقدام به انتشار اخباری می‌کنند که صحت ندارد. بر اساس آیین‌نامه، کمیسیون تلفیق بودجه در حال حاضر جلسه‌ای ندارد و چنین مصوبه‌ای نیز در دستور کار قرار نگرفته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با بیان اینکه بررسی‌ها در این بخش، مربوط به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، و در سال ۱۴۰۲ انجام شده بود و موضوعات مختلفی در آن زمان مطرح شد، گفت:البته طرح خرید خدمت سربازی نیز در سال‌های گذشته در کمیسیون تلفیق مطرح شد، اما به سرانجام نرسید و به صحن علنی مجلس هم ارجاع نشد؛ بنابراین ادعای اخیر مبنی بر تصویب خرید سربازی در کمیسیون تلفیق صحت ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: برخی رسانه‌ها باید در انتشار اخبار مرتبط با مجلس دقت بیشتری داشته باشند و مردم را معطل اخبار غیرموثق نکنند. از سویی دیگر طرح خرید خدمت سربازی در مقطعی پیشنهاد می‌شد، اما این موضوعات در چارچوب اصول قانون اساسی باید با تایید نیرو‌های مسلح باشد، بنابراین موضوع در دستور کار صحن مجلس قرار نگرفته است.