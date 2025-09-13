قیمت خودرو امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت خودرو امروز 22 شهریور 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو از ابتدای ماه جاری تحت‌تاثیر کاهش طرح‌های فروش و نوسانات نرخ ارز با تغییرات قابل‌توجهی مواجه بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، گرچه تحولات اخیر متغیرهای اثرگذار بر بازار خودرو زمینه بروز نوسانات مقطعی و هیجانی را فراهم کرده است، اما تحلیل کارشناسان حاکی از آن است که برخلاف دوره‌های گذشته، این تحولات به جهش ناگهانی و افسارگسیخته قیمت‌ها منجر نخواهد شد.

بازار خودرو ایران در حال حاضر وضعیتی شکننده و حساس را تجربه می‌کند. هر چند روند قیمت‌ها در بازار آزاد طی هفته گذشته کاهشی بوده است، بررسی مقایسه‌ای قیمت انواع خودرو نسبت به ابتدای شهریور نشان می‌دهد شاخص کلی معاملات در این بازه زمانی همچنان رشد قابل‌ملاحظه‌ای را ثبت کرده است.

قیمت خودروهای داخلی

بررسی تحولات بازار خودرو از ابتدای شهریورماه نشان می‌دهد که ری‌را بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرده است. بر این اساس، این کراس‌اوور ملی نسبت به روزهای نخستین ماه جاری 163 میلیون تومان گران شده است و امروز با نرخ یک میلیارد و 728 میلیون تومان معامله می‌شود.

خودروی تارا در رتبه دوم تغییرات قیمتی محصولات داخلی قرار دارد. بر همین مبنا، مدل تارا V1 با دنده دستی در 21 روز گذشته بیش از 50 میلیون تومان گران شده است تا امروز با نرخ یک میلیارد و 9 میلیون تومان معامله شود. همچنین دنا پلاس MT6 در بازه زمانی مذکور رشد 47 میلیون تومانی را تجربه کرده است تا امروز در سطح یک میلیارد و 28 میلیون تومان خرید و فروش شود.

میان محصولات سایپا بیشترین رشد قیمتی به اطلس اختصاص دارد. از این رو، اطلس GL با تجربه رشد 31 میلیون تومانی، امروز با نرخ 641 میلیون تومان معامله می‌شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

چانگان CS55، کراس‌اوور مونتاژی نارنجی‌پوشان، از ابتدای ماه جاری 250 میلیون گران شده است تا امروز با نرخ دو میلیارد و 845 میلیون تومان خرید و فروش شود. این در حالی است که هایما 8S از ابتدای ماه جاری 20 میلیون تومان ارزان شده است. بر این اساس، این کراس‌اوور مونتاژی آبی‌پوشان امروز با نرخ دو میلیارد و 330 میلیون تومان معامله می‌شود.

آریزو 8 بیشترین نوسانات قیمتی میان محصولات مدیران خودرو را به ثبت رسانده است. بر این اساس، این سدان لوکس چینی از ابتدای ماه جاری 275 میلیون تومان گران شده است تا امروز با نرخ سه میلیارد و 290 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، فونیکس FX در بازه زمانی مذکور رشد 165 میلیون تومانی را تجربه کرده است تا امروز با برچسب قیمتی دو میلیارد و 660 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

در سبد محصولات بهمن موتور، رشد قیمتی فیدلیتی الیت نشان‌دهنده وجود تقاضای مناسب برای این خودرو است. بر این اساس، مدل 5 نفره این خودرو از ابتدای ماه جاری 190 میلیون تومان گران شده است تا امروز با نرخ دو میلیارد و 410 میلیون تومان در معاملات بازار آزاد حاضر شود.