En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خودرو امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت خودرو امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۸۰۷۹
| |
398 بازدید

قیمت خودرو امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت خودرو امروز 22 شهریور 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو از ابتدای ماه جاری تحت‌تاثیر کاهش طرح‌های فروش و نوسانات نرخ ارز با تغییرات قابل‌توجهی مواجه بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، گرچه تحولات اخیر متغیرهای اثرگذار بر بازار خودرو زمینه بروز نوسانات مقطعی و هیجانی را فراهم کرده است، اما تحلیل کارشناسان حاکی از آن است که برخلاف دوره‌های گذشته، این تحولات به جهش ناگهانی و افسارگسیخته قیمت‌ها منجر نخواهد شد.

بازار خودرو ایران در حال حاضر وضعیتی شکننده و حساس را تجربه می‌کند. هر چند روند قیمت‌ها در بازار آزاد طی هفته گذشته کاهشی بوده است، بررسی مقایسه‌ای قیمت انواع خودرو نسبت به ابتدای شهریور نشان می‌دهد شاخص کلی معاملات در این بازه زمانی همچنان رشد قابل‌ملاحظه‌ای را ثبت کرده است.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

بررسی تحولات بازار خودرو از ابتدای شهریورماه نشان می‌دهد که ری‌را بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرده است. بر این اساس، این کراس‌اوور ملی نسبت به روزهای نخستین ماه جاری 163 میلیون تومان گران شده است و امروز با نرخ یک میلیارد و 728 میلیون تومان معامله می‌شود.

خودروی تارا در رتبه دوم تغییرات قیمتی محصولات داخلی قرار دارد. بر همین مبنا، مدل تارا V1 با دنده دستی در 21 روز گذشته بیش از 50 میلیون تومان گران شده است تا امروز با نرخ یک میلیارد و 9 میلیون تومان معامله شود. همچنین دنا پلاس MT6 در بازه زمانی مذکور رشد 47 میلیون تومانی را تجربه کرده است تا امروز در سطح یک میلیارد و 28 میلیون تومان خرید و فروش شود.

میان محصولات سایپا بیشترین رشد قیمتی به اطلس اختصاص دارد. از این رو، اطلس GL با تجربه رشد 31 میلیون تومانی، امروز با نرخ 641 میلیون تومان معامله می‌شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

چانگان CS55، کراس‌اوور مونتاژی نارنجی‌پوشان، از ابتدای ماه جاری 250 میلیون گران شده است تا امروز با نرخ دو میلیارد و 845 میلیون تومان خرید و فروش شود. این در حالی است که هایما 8S از ابتدای ماه جاری 20 میلیون تومان ارزان شده است. بر این اساس، این کراس‌اوور مونتاژی آبی‌پوشان امروز با نرخ دو میلیارد و 330 میلیون تومان معامله می‌شود.

آریزو 8 بیشترین نوسانات قیمتی میان محصولات مدیران خودرو را به ثبت رسانده است. بر این اساس، این سدان لوکس چینی از ابتدای ماه جاری 275 میلیون تومان گران شده است تا امروز با نرخ سه میلیارد و 290 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، فونیکس FX در بازه زمانی مذکور رشد 165 میلیون تومانی را تجربه کرده است تا امروز با برچسب قیمتی دو میلیارد و 660 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

در سبد محصولات بهمن موتور، رشد قیمتی فیدلیتی الیت نشان‌دهنده وجود تقاضای مناسب برای این خودرو است. بر این اساس، مدل 5 نفره این خودرو از ابتدای ماه جاری 190 میلیون تومان گران شده است تا امروز با نرخ دو میلیارد و 410 میلیون تومان در معاملات بازار آزاد حاضر شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو قیمت خودرو بازار خودروی ژاپن خودروهای چانگان وارداتی خودرو وارداتی خودرو داخلی سایپا P90 خبر فوری بازار خودرو
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو امروز ۵ شهریور ۱۴۰۴
فروش خودروهای وارداتی به بن‌بست خورد
آخرین اخبار از قیمت خودروهای وارداتی
قیمت خودرو امروز سه شنبه 19 تیرماه
قیمت خودرو امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۴+جدول
جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۸ آبان
چرخش ناگهانی در بازار خودروهای وارداتی
چرا خودرو مجدد گران شد؟
روند نزولی قیمت‌ها در بازار خودرو
قیمت خودرو در بازار امروز ۱۶ تیرماه
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۵ مردادماه
از بازار خودرو چه خبر؟
قیمت خودرو در بازار امروز 16 اردیبهشت
جدیدترین قیمت ها در بازار خودرو
افزایش قیمت خودروهای داخلی به سراغ سایپا رفت
قیمت گذاری خودرو در بورس به کجا رسید؟ / بازار خودرو در انتظار دلار چند هزار تومانی است؟
خودرو ۳۰ درصد ارزان شد
بازار خودرو راکد است
قیمت خودرو‌های وارداتی در ۱۴۰۴افزایش می‌یابد
کاهش ۱ تا ۲ میلیونی قیمت خودرو در بازار
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۳ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۱۷۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۷ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۶۲ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۹ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۵ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZUd
tabnak.ir/005ZUd