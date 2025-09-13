En
ایران؛ مقصد فقط ۱۰۰ هزار از ۱۶۰ میلیون گردشگر چینی

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ما بالاترین سطح روابط با چین داریم، اما در حوزه گردشگری ورود تنها ۱۰۰ هزارنفر از ۱۶۰ میلیون گردشگر چینی به کشور، رضایت‌بخش نیست.
ایران؛ مقصد فقط ۱۰۰ هزار از ۱۶۰ میلیون گردشگر چینی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ محمدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در رابطه با هدفگذاری‌های این وزارتخانه برای افزایش جذب گردشگر از کشور‌های عضو همکاری اقتصادی شانگهای اظهار کرد: یکی از اهداف ما که بسیار اهمیت دارد، افزایش جذب گردشگر از همین منطقه است.

وی با بیان آنکه با رئیس‌جمهور سفر‌های متعددی در منطقه آسیای میانه و قفقاز داشته‌ایم، افزود: سفر اخیر رئیس‌جمهور به چین برای ما اهمیت بسیار زیادی داشت، زیرا چینی‌ها در حال حاضر ۱۶۰ میلیون گردشگر به خارج از کشور می‌فرستند و برنامه‌ریزی آنها این است که تا سال ۲۰۳۰، تعداد گردشگران‌شان به ۲۰۰ میلیون نفر افزایش یابد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره با سطح بالای روابط میان ایران و چین بیان کرد: ما بالاترین سطح روابط اقتصادی و سیاسی را با چین داریم، اما در حوزه گردشگری این میزان گردشگر چینی که به کشورمان می‌آیند، رضایت‌بخش نیست.

وی در پاسخ به این سوال که در آینده برای ورود چه تعداد گردشگر چینی به کشور هدف‌گذاری شده است، اظهار کرد: باید تجدیدنظر جدی در خصوص میزان سفر گردشگران چینی صورت گیرد. ما در این خصوص در حال مذاکره جدی رفت و برگشت با طرف چینی هستیم و در آینده نزدیک تفاهمنامه جدیدی را امضا خواهیم کرد، لذا ان‌شاءالله سقف جدیدی را برای تبادل گردشگر انتخاب و در نظر می‌گیریم. در شرایط فعلی تعداد گردشگران چینی که از کشور ما دیدن می‌کنند، بیش از ۱۰۰ هزار نفر [در سال]است.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
مسعود رجایی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
3
پاسخ
خوب کسی بیاید ایران، پاکستان و چندتا کشور دیگه 5 سال نمی توانه بره امریکا. این مشکله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
2
پاسخ
همون صد هزار تا هم زیاده تشریف نیاورند لطفا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
0
پاسخ
از خود چینی ها بپرسید چرا به ایران نمی آیند
