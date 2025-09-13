En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بیانیه تند گروه هفت علیه ایران منتشر شد

مکانیسم واکنش سریع گروه هفت در بیانیه‌ای خصمانه، ایران را به «سرکوب فراملی» و انجام «سایر فعالیت‌های مخرب» متهم کرد.
کد خبر: ۱۳۲۸۰۶۸
| |
1213 بازدید
|
۱
بیانیه تند گروه هفت علیه ایران منتشر شد

گروه هفت در بیانیه‌ای خصمانه و سراسر کذب که در روز جمعه منتشر کرده، مدعی شد که کشورهای عضو این گروه آنچه را که «سرکوب فراملی» و «سایر فعالیت‌های مخرب ایران» خوانده شده را محکوم می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در این بیانیه ادعا شده است که سرویس‌های اطلاعاتی ایران اقدام به «ترور، ربودن یا آزار رساندن به مخالفان سیاسی در خارج از کشور» می‌کنند که این «الگویی نگران‌کننده و غیرقابل قبول سرکوب فراملی» است و «آشکارا حاکمیت دولت‌ها را تضعیف می‌کند.»

گروه هفت که اکثر اعضای آن سابقه سیاه حقوق‌بشری دارند، در ادامه مدعی شده‌اند که ایران به اقداماتی نظیر «به‌دست‌آوردن و افشای اطلاعات شخصی روزنامه‌نگاران» و «حمله به جوامع یهودی با هدف ایجاد تفرقه و ارعاب» می‌پردازد.

در این بیانیه ضمن ابراز همبستگی با مردم کشورهایی که به ادعای این گروه «همانند مردم ایران هدف قرار گرفته‌اند»، گفته شده که هدف مکانیسم واکنش سریع گروه هفت از زمان تاسیس مقابله با مداخله‌های خارجی تشکیل گشته است.

در انتهای این بیانیه آمده است: «ما با تکیه بر بیانیه اخیر رهبران گروه هفت درباره سرکوب فراملی، به تلاش‌ها برای حفاظت از حاکمیت خود، ایمن نگه‌داشتن جوامع‌مان و دفاع از مردم در برابر دست‌درازی‌های دولت‌های خارجی – که می‌کوشند آن‌ها را در درون مرزهای ما ساکت کرده و یا به آن‌ها آسیب برسانند – ادامه خواهیم داد.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
گروه هفت گروه 7 ایران بیانیه بیانه ضدایران اتحادیه اروپا ایران و اروپا ایران و ژاپن ایران و کانادا ایران و انگلیس خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای انتقال موشک بالستیک از تهران به مسکو
بیانیه سران کشورهای گروه- ۷ درباره تحولات خاورمیانه
بیانیه ادعایی گروه هفت علیه ایران
اتحادیه اروپا: همچنان به «برجام» پایبند هستیم
هلگا اشمید وارد تهران شد
موضعگیری خصمانه گروه ۷ علیه ایران
توافق گروه ۷ بر مقابله با دور زدن تحریم‌ها ازسوی روسیه
بیانیه مشترک گروه هفت و اتحادیه اروپا علیه ایران
بیانیه ضدایرانی گروه ۷ با استناد به ادعای تکذیب‌شده
بیانیه اتحادیه اروپا در یک سالگی برجام / افتتاح دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران به زودی
هشدار سفیر ایران در اتحادیه اروپا درباره برجام
اعضای گروه ۷ ادعاهای تکذیب‌شده علیه ایران را تکرار کردند
انتشار بیانیه گروه ۷ علیه ایران
اشمید: اتحادیه اروپا آماده توسعه همکاری با ایران
محکومیت بیانیه وزرای امور مالی گروه هفت علیه ایران
بیانیه گروه هفت با اتهامات بی اساس علیه ایران
موگرینی و کمیسیونرهای اروپایی در راه تهران
واکنش اتحادیه اروپا به اعلام از سرگیری مذاکرات ایران
پارلمان اروپا پیش نویس قطعنامه عادی سازی روابط با ایران را به تصویب رساند
موگیرینی: برقراری کانال مالی ایران و اروپا تا ۱۰ آبان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Canada
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
0
پاسخ
ظلم و ستم حدی داره
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۷ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005ZUS
tabnak.ir/005ZUS