بیانیه تند گروه هفت علیه ایران منتشر شد

گروه هفت در بیانیهای خصمانه و سراسر کذب که در روز جمعه منتشر کرده، مدعی شد که کشورهای عضو این گروه آنچه را که «سرکوب فراملی» و «سایر فعالیتهای مخرب ایران» خوانده شده را محکوم میکنند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در این بیانیه ادعا شده است که سرویسهای اطلاعاتی ایران اقدام به «ترور، ربودن یا آزار رساندن به مخالفان سیاسی در خارج از کشور» میکنند که این «الگویی نگرانکننده و غیرقابل قبول سرکوب فراملی» است و «آشکارا حاکمیت دولتها را تضعیف میکند.»
گروه هفت که اکثر اعضای آن سابقه سیاه حقوقبشری دارند، در ادامه مدعی شدهاند که ایران به اقداماتی نظیر «بهدستآوردن و افشای اطلاعات شخصی روزنامهنگاران» و «حمله به جوامع یهودی با هدف ایجاد تفرقه و ارعاب» میپردازد.
در این بیانیه ضمن ابراز همبستگی با مردم کشورهایی که به ادعای این گروه «همانند مردم ایران هدف قرار گرفتهاند»، گفته شده که هدف مکانیسم واکنش سریع گروه هفت از زمان تاسیس مقابله با مداخلههای خارجی تشکیل گشته است.
در انتهای این بیانیه آمده است: «ما با تکیه بر بیانیه اخیر رهبران گروه هفت درباره سرکوب فراملی، به تلاشها برای حفاظت از حاکمیت خود، ایمن نگهداشتن جوامعمان و دفاع از مردم در برابر دستدرازیهای دولتهای خارجی – که میکوشند آنها را در درون مرزهای ما ساکت کرده و یا به آنها آسیب برسانند – ادامه خواهیم داد.»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید