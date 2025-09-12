پیش بینی قیمت طلا فردا ۲۲ شهریور ۱۴۰۴

بازار طلا و سکه در روزهای اخیر تحت تأثیر اخبار سیاسی مهم و احتمال فعال نشدن مکانیسم ماشه، روندی نزولی را تجربه کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ پس از انتشار خبرهای مربوط به مذاکرات ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، معاملهگران بازار با احتیاط بیشتری رفتار کردند و تقاضا برای خرید کاهش یافت. این موضوع باعث شد تا قیمتها در بازار داخلی طلا و سکه کاهش یابد، هرچند اونس جهانی طلا همچنان با افزایش جزئی روبرو بود. در ادامه به بررسی قیمت طلا و سکه قبل و پس از توافق ایران و آژانس میپردازیم.
|نوع طلا
|۱۸شهریور (تومان)
|۲۰ شهریور (تومان)
|تغییر
|طلای ۱۸ عیار
|8,850,200
|8,634,200
|−216,000
|طلای ۲۴ عیار
|11,800,200
|11,512,100
|−288,100
|طلای دست دوم
|8,732,390
|8,519,030
|−213,360
|مثقال طلا
|38,344,000
|37,457,000
|−887,000
|اونس جهانی (دلار)
|3,640.99
|3,654.11
|+13.12
قیمت طلای ۱۸ عیار پس از توافق ۲۱۶ هزارتومان ارزان شد. طلای ۲۴ عیار نیز با ریزش ۲۸۸ هزارتومانی به ۱۱ میلیون و ۵۱۲ هزارتومان رسید.
|نوع سکه
|۱۸شهریور (تومان)
|۲۰ شهریور (تومان)
|تغییر
|سکه امامی
|94,160,000
|92,630,000
|−1,530,000
|سکه بهار آزادی
|88,100,000
|86,810,000
|−1,290,000
|نیم سکه
|49,060,000
|48,560,000
|−500,000
|ربع سکه
|28,660,000
|28,460,000
|−200,000
|سکه گرمی
|15,530,000
|15,530,000
|۰
قیمت سکه امای نیز پس از توافق یک میلیون و۵۳۰ هزارتومان کاهش پیدا کرده است.
آخرین نرخ حباب سکه
|نوع سکه
|۱۸شهریور (تومان)
|۲۰ شهریور (تومان)
|تغییر
|سکه امامی
|7,453,000
|7,799,000
|+346,000
|سکه بهار آزادی
|1,453,000
|2,039,000
|+586,000
|نیم سکه
|5,737,000
|6,172,000
|+435,000
|ربع سکه
|6,966,000
|7,234,000
|+268,000
|سکه گرمی
|4,857,000
|5,087,000
|+230,000
سناریوی نزولی: کاهش قیمت طلا و سکه ناشی از انتشار خبرهای مثبت سیاسی بوده است که فشار فروش را افزایش داده و روند کوتاهمدت بازار را نزولی کرده است. معاملهگران با توجه به عدم قطعیت مذاکرات و احتمال فعال نشدن مکانیسم ماشه، تمایل کمتری به خرید دارند و سعی میکنند ریسکهای خود را محدود کنند.
سناریوی صعودی: اگر اونس جهانی رشد خود را ادامه دهد و به محدودههای بالاتر مانند ۳,۷۰۰ دلار یا بیشتر برسد، طلای ۱۸ عیار میتواند کانال ۹ میلیون تومانی را حفظ کند و حتی به ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حرکت کند. عوامل موثر در این سناریو عبارتند از:
در بازار سکه، اولین مقاومت مهم سکه امامی در سطح ۹۵ میلیون تومان قرار دارد و عبور از آن، زمینه صعود به سقف تاریخی ۹۹ میلیون تومان را فراهم میکند. از سوی دیگر، حمایت روانی ۹۰ میلیون تومان و حمایت کلیدی ۸۷ میلیون تومان مانع از نزول شدیدتر میشوند.
∎
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید