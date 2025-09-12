En
طلا بخریم یا بفروشیم؟

پیش بینی قیمت طلا فردا ۲۲ شهریور ۱۴۰۴

قیمت طلا و سکه پس از اعلام توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ریزشی شد، اما آیا روند نزولی ادامه خواهد داشت؟
پیش بینی قیمت طلا فردا ۲۲ شهریور ۱۴۰۴

بازار طلا و سکه در روزهای اخیر تحت تأثیر اخبار سیاسی مهم و احتمال فعال نشدن مکانیسم ماشه، روندی نزولی را تجربه کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ پس از انتشار خبرهای مربوط به مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، معامله‌گران بازار با احتیاط بیشتری رفتار کردند و تقاضا برای خرید کاهش یافت. این موضوع باعث شد تا قیمت‌ها در بازار داخلی طلا و سکه کاهش یابد، هرچند اونس جهانی طلا همچنان با افزایش جزئی روبرو بود. در ادامه به بررسی قیمت طلا و سکه قبل و پس از توافق ایران و آژانس می‌پردازیم.

قیمت طلا

نوع طلا ۱۸شهریور (تومان) ۲۰ شهریور (تومان) تغییر
طلای ۱۸ عیار 8,850,200 8,634,200 −216,000
طلای ۲۴ عیار 11,800,200 11,512,100 −288,100
طلای دست دوم 8,732,390 8,519,030 −213,360
مثقال طلا 38,344,000 37,457,000 −887,000
اونس جهانی (دلار) 3,640.99 3,654.11 +13.12

قیمت طلای ۱۸ عیار پس از توافق ۲۱۶ هزارتومان ارزان شد. طلای ۲۴ عیار نیز با ریزش ۲۸۸ هزارتومانی به ۱۱ میلیون و ۵۱۲ هزارتومان رسید.

آخرین قیمت سکه

نوع سکه ۱۸شهریور (تومان) ۲۰ شهریور (تومان) تغییر
سکه امامی 94,160,000 92,630,000 −1,530,000
سکه بهار آزادی 88,100,000 86,810,000 −1,290,000
نیم سکه 49,060,000 48,560,000 −500,000
ربع سکه 28,660,000 28,460,000 −200,000
سکه گرمی 15,530,000 15,530,000 ۰

قیمت سکه امای نیز پس از توافق یک میلیون و۵۳۰ هزارتومان کاهش پیدا کرده است.

آخرین نرخ حباب سکه

نوع سکه ۱۸شهریور (تومان) ۲۰ شهریور (تومان) تغییر
سکه امامی 7,453,000 7,799,000 +346,000
سکه بهار آزادی 1,453,000 2,039,000 +586,000
نیم سکه 5,737,000 6,172,000 +435,000
ربع سکه 6,966,000 7,234,000 +268,000
سکه گرمی 4,857,000 5,087,000 +230,000

پیش بینی قیمت طلا و سکه

سناریوی نزولی: کاهش قیمت طلا و سکه ناشی از انتشار خبرهای مثبت سیاسی بوده است که فشار فروش را افزایش داده و روند کوتاه‌مدت بازار را نزولی کرده است. معامله‌گران با توجه به عدم قطعیت مذاکرات و احتمال فعال نشدن مکانیسم ماشه، تمایل کمتری به خرید دارند و سعی می‌کنند ریسک‌های خود را محدود کنند.

سناریوی صعودی: اگر اونس جهانی رشد خود را ادامه دهد و به محدوده‌های بالاتر مانند ۳,۷۰۰ دلار یا بیشتر برسد، طلای ۱۸ عیار می‌تواند کانال ۹ میلیون تومانی را حفظ کند و حتی به ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حرکت کند. عوامل موثر در این سناریو عبارتند از:

  • تداوم تقاضای جهانی برای طلا به عنوان دارایی امن
  • تثبیت یا صعود نرخ دلار در بازار داخلی بالای ۱۰۵ هزار تومان
  • افزایش تقاضای داخلی به ویژه در فصل‌های پرتقاضا

در بازار سکه، اولین مقاومت مهم سکه امامی در سطح ۹۵ میلیون تومان قرار دارد و عبور از آن، زمینه صعود به سقف تاریخی ۹۹ میلیون تومان را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، حمایت روانی ۹۰ میلیون تومان و حمایت کلیدی ۸۷ میلیون تومان مانع از نزول شدیدتر می‌شوند.

