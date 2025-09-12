گواردیولا: دوناروما با ادرسون متفاوت است

دوناروما، دروازه‌بان فوق‌العاده، این ماه از پاریس سن ژرمن به منچستر سیتی پیوست.

پپ گواردیولا، سرمربی منچستر سیتی گفت جانلوئیجی دوناروما دروازه‌بانی متفاوت از ادرسون، دروازه‌بان سابق منچستر سیتی است و افزود که از این دروازه‌بان ایتالیایی نخواهد خواست، نقش سلف خود را برای این باشگاه تکرار کند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ دوناروما، دروازه‌بان فوق‌العاده، این ماه از پاریس سن ژرمن به منچستر سیتی پیوست، زیرا ادرسون، ملی‌پوش برزیلی، که به خاطر توانایی‌اش در شروع حملات از عقب با توزیع دقیق توپ شناخته می‌شد، پس از هشت سال حضور در سیتی به فنرباغچه رفت.