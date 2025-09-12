موضعگیری خصمانه گروه ۷ علیه ایران

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u06af\u0631\u0648\u0647 \u06f7 \u0628\u0647 \u0631\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u06cc \u062a\u0627\u0632\u0647 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0636\u0639\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0648 \u0627\u062a\u0647\u0627\u0645\u0627\u062a \u0628\u06cc \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0631\u0627 \u062a\u06a9\u0631\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.