۲۱/شهريور/۱۴۰۴
Friday 12 September 2025
۱۹:۰۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
بین الملل
»
خاورمیانه
بازدید
862
862
بازدید
پ
دیدار همسران جولانی و فرمانده ارتش مرکزی آمریکا+عکس
دیدار همسران جولانی حاکم سوریه و فرمانده ارتش مرکزی آمریکا در دمشق
کد خبر:
۱۳۲۸۰۰۲
تاریخ انتشار:
۲۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۰
12 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۸۰۰۲
|
۲۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۰
12 September 2025
|
862
بازدید
862
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
جولانی
محمد جولانی
سوریه
دمشق
آمریکا
فرمانده ارتش
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیقتر میکند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمههای تخت جمشید/۱۳۶۱
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعتراف جنجالی جولانی درباره رابطه با ایران
نخستین جرقههای اعتراضات علیه الجولانی
الجولانی وارد ریاض شد
مقاومت سوریه خطاب به جولانی:حمام خون راه می اندازیم
اولین عکس منتشر شده از همسر و دختران رهبر جدید سوریه
فرماندهی که هم اسمش را عوض کرد هم لباس و رسمش را
سوریه جدید، بمب ساعتی افراطیها
هیئت اوکراینی برای چه کاری به دمشق می روند؟!
سنای آمریکا: سوریه دیگر دشمن ما نیست
دیدار ترامپ و جولانی در ریاض
جولانی به فرانسه میرود
سوریه با جولانی، نفاق یا وفاق؟
نشانههای دیکتاتوری در جولانی پدیدار گشت
خواسته نظامی سوریه از آمریکا
عکس: استقبال جولانی از امیر قطر در فرودگاه دمشق
حضور یک زن در کابینه الجولانی!
توافق پنهانی اسرائیل و دولت موقت سوریه فاش شد
این مسابقه بفرمایید شام برنده ندارد!
تیپ جدید ابومحمد الجولانی با کت و شلوار+ عکس
جولانی کنترل مرزهای سوریه را به دست گرفت
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود
الی گشت
آخرین اخبار
چهار نفر برای نجات یک گوسفند جان باختند
دیدار همسران جولانی و فرمانده ارتش مرکزی آمریکا+عکس
روایت رسول صدرعاملی از سانسورهای عجیب سینما
«چتجیپیتی» خودکشی کاربران را به پلیس هشدار میدهد
آخرین وضعیت جادهها؛ مرزنآبادـ تهران یکطرفه شد
واریز حقوق بازنشستگان شهریور ۱۴۰۴+جدول زمانبندی
تصاویر تازه از لحظه فرار عامل ترور چارلی کرک
لاریجانی: گروسی لکه ننگ کارنامه آژانس است!
رقبای آزادکاران ایران در رقابت های قهرمانی جهان
نظر بدون سانسور چند شهروند درباره بابک زنجانی
اولین تصویر از تایلر رابینسون مظنون به قتل چارلی کرک
جمشید عزیزخانی درگذشت
مظنون به قتل چارلی کرک بازداشت شد
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!
خطرناکترین دختر ۱۲ ساله جهان!
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
تحصیل در ایتالیا
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد
عراقچی محل اورانیومهای ایران را اعلام کرد
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
پشت صحنه آهنگ خواندن جناب خان را ببینید
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمیکنند
پسر گوگوش: جانم را مدیون حجازی و روشن هستم
تصاویر تک تیراندازی که چارلی کرک را ترور کرد
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد
همخوانی مردم با ترانه معین در کنسرت خیابانی راغب
حال و روز یهودیان در ایران بعد از جنگ ۱۲روزه اسرائیل
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
ویدیوهای جنجالی چارلی کرک درباره ایران و مهاجران ایرانی
قطر: بعد از خیانت آمریکا، دنبال شریک تازهایم
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمیگذاریم!
(۱۲۱۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
(۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
(۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!
(۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
(۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمیکنند
(۷۹ نظر)
حزب الله سلاحهایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!
(۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگندههای ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند
(۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!
(۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!
(۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟
(۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
(۴۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینهاش را دادهایم!
(۴۶ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست
(۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!
(۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZTO
tabnak.ir/005ZTO
کپی شد