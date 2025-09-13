ورمزیار: استقلال بالانس نیست و رها شده است/ ساپینتو باید کنترل شود

صادق ورمزیار پیشکسوت باشگاه استقلال در مورد نقل و انتقالات باشگاه، کادر مدیریت و فنی استقلال نقدهایی دارد و اعتقاد دارد که این تیم در بخش‌هایی به خوبی تقویت شده و در بخش‌هایی هم رها شده است.

صادق ورمزیار می‌گوید که هواداران استقلال از این تیم در هر شرایطی انتظار قهرمانی دارند، هرچند او با تحسین عملکرد مدیریتی در نقل‌وانتقالات، نقدی هم به عدم تعادل تیم در پست‌های مختلف دارد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، استقلال پس از یک شروع خوب در لیگ برتر با پیروزی مقابل تراکتور در تبریز، در هفته دوم از شکست خانگی مقابل ذوب‌آهن فرار کرد و به مساوی تن داد. با شکست مقابل استقلال خوزستان در هفته سوم، انگار افت تدریجی آبی‌پوشان در سه هفته تکمیل شد و حالا شرایط برای هفته‌های پیش‌رو متفاوت خواهد بود.

صادق ورمزیار، پیشکسوت باشگاه استقلال در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ورزشی تابناک درباره به شکست استقلال مقابل همنام خوزستانی خود گفت: این تیم هنوز مشکلات بسیار زیادی دارد و بالانس نیست. ما در بازی شب گذشته این موضوع را مشاهده کردیم. با وجود اینکه استقلال خرج زیادی انجام داده و بازیکنان خوب و پرآوازه‌ای خریداری کرده، اما نمی‌شود شما بیایی یک پست را کامل تقویت کنی و بقیه پست‌ها را رها کنی؛ بدون رودربایستی ما در بحث دروازه‌بانی و دفاع مشکلات زیادی داریم. روی صحبتم با ریکاردو ساپینتو است؛ از همین امروز به فکر تیم و موفقیت باش، چون هواداران امسال توقع خیلی زیادی دارند، زیرا تیمی که تحویل او دادند یکی از بهترین تیم‌های تاریخ استقلال است.

پیشکسوت باشگاه استقلال در مورد شرایط کادرفنی این تیم گفت: ساپینتو رزومه قابل قبولی در دوره قبل که هدایت استقلال را برعهده داشت از خود به جا گذاشت، او فلسفه هجومی دارد، اما باشگاه استقلال باید مواظب رفتار این مربی باشد تا مشکلات چند سال گذشته دوباره تکرار نشود.

او با اشاره به نقل‌وانتقالات باشگاه استقلال افزود: باید از شریعتمداری و تاجرنیا بابت این نقل‌وانتقالات خوبی که این فصل برای ما رقم زدند، تشکر کرد. ما بازیکنان اسم و رسم‌دار زیادی خریدیم و شاهد بودیم که در این فیفادی تعداد بسیار بالایی ما ملی‌پوش داشتیم، اما یک نکته‌ای که خیلی مهم است و باشگاه می‌توانست آن را در بربگیرد، بقیه پست‌های ماهم باید پوشش کافی داده می‌شد، چراکه الان در پست مهاجم ما ترافیک بسیار بالایی داریم و عملاً چند بازیکن از لیست خارج می‌شوند. بازیکنانی که ما مبالغ بسیار بالایی بابت رضایت‌نامه آنها دادیم که می‌توانستیم با این پول خط دفاع و هافبک را بهتر پوشش دهیم.

پیشکسوت باشگاه استقلال در خصوص حضور تاجرنیا به عنوان نماینده تام‌الاختیار هلدینگ در باشگاه استقلال و بحث مدیرعاملی او خاطرنشان کرد: تاجرنیا، نماینده تام‌الاختیار هلدینگ در باشگاه است و به نظرم اختیارات کافی دارند. بهتر است این پست به نفرات توانمند دیگری چون سعید آذری یا خطیر برسد که نفراتی جوان، مستعد و فعالی هستند.

ورمزیار درباره گلایه هواداران از مدیرعامل سابق باشگاه اظهار داشت: ناراحتی آنها کاملاً درست بوده، چون سال گذشته تصمیمات اشتباه زیادی اعم از انتخابات اشتباه در انتصاب سرمربی، نقل‌وانتقالات ضعیف و دیر شروع کردن خرید‌های فصل جدید رقم خورد که باعث ناراحتی هواداران شده بود. همین موضوعات باعث استعفای نظری جویباری شد، اما بنده بابت زحماتی که او برای باشگاه کشید تشکر می‌کنم.

وی در خصوص پیش‌بینیاش از رتبه استقلال در آخر فصل گفت: ما استقلالیم و همواره به دنبال قهرمانی هستیم و حتی فصل گذشته که بازیکنان خوب و تیم خوبی هم نداشتیم، بازهم انتظار قهرمانی داشتیم؛ چه بازیکنان ضعیف و چه بازیکنان عالی داشته باشیم باید در تیم این ذهنیت باشد که تیم فقط برای قهرمانی بازی می‌کند، به نظرم استقلال می‌تواند تمامی جام‌ها را کسب کند، اما کار بسیار دشواری دارد.