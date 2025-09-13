En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واقعیات رابطه جنسی در دهه ۶۰، ۷۰ و بالاتر

تقریبا دو سوم از سالمندان می‌گویند که هنوز به رابطه جنسی علاقه‌مندند. اما درباره‌ی رابطه جنسی در دهه‌های ۶۰، ۷۰ و بالاتر، هنوز هم ابهامات و تصورات نادرستی وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۲۷۹۸۸
| |
519 بازدید

واقعیات رابطه جنسی در دهه ۶۰، ۷۰ و بالاتر

تقریبا دو سوم از سالمندان می‌گویند که هنوز به رابطه جنسی علاقه‌مندند. اما درباره‌ی رابطه جنسی در دهه‌های ۶۰، ۷۰ و بالاتر، هنوز هم ابهامات و تصورات نادرستی وجود دارد.

به گزارش تابناک به نقل از سلامت نیوز؛ اگر در اینترنت جست‌وجو کنید، سوالات زیادی از سوی جوان‌ترها خواهید دید: آیا افراد مسن اصلاً رابطه جنسی دارند؟ اگر دارند، چطور است؟ آیا هنوز هم لذت دارد؟ (پاسخ ساده: بله، هنوز هم رابطه جنسی است!)

چرا این‌قدر درباره‌اش سکوت شده؟

به گفته‌ی دکتر شانون چاوز، روانشناس و سکس‌تراپیست در بورلی‌هیلز، دلایل متعددی پشت این «تابو» وجود دارد:

نگاه‌های سن‌گرایانه و نادرست جامعه باعث شده تمایل جنسی افراد مسن نادیده گرفته شود.
در سینما و تلویزیون، صحنه‌های عاشقانه اغلب فقط مختص جوان‌هاست.
آموزش جنسی معمولاً برای جوانان طراحی شده و خبری از آگاهی‌رسانی درباره‌ی نیازهای جنسی در سالمندی نیست.
نتیجه؟
نسلی از افراد مسن که هم به رابطه جنسی علاقه دارند و هم در سکوت یا شرم، با چالش‌های آن تنها مانده‌اند.

اما خبر خوب این است: سالمندان هنوز هم تمایل دارند، لذت می‌برند و فعال هستند.

آمار جالب از پژوهش ملی آمریکا در سال ۲۰۱۸
۴۰٪ از افراد ۶۵ تا ۸۰ سال هنوز رابطه جنسی دارند.
حدود ۶۰٪ گفته‌اند که همچنان به رابطه جنسی علاقه‌مندند.
بیش از ۵۰٪ آن را برای کیفیت زندگی‌شان مهم می‌دانند.

در ادامه، نظرهای واقعی افراد بالای ۷۰ سال و متخصصان جنسی را درباره‌ی رابطه جنسی در سالمندی بخوانید:

۱. نیاز به احساس خواستنی بودن، از بین نمی‌رود

«من و همسرم هنوز هم به صمیمیت، لذت جسمی و احساسی نیاز داریم. مهم نیست پوست‌مان افتاده، موها سفید شده یا بدن‌مان تغییر کرده؛ نیاز به عشق، لمس و دوست‌داشتن همچنان زنده است.

البته برخی چالش‌ها مثل خشکی واژن، درد یا ناتوانی جنسی وجود دارد. اما خوشبختانه امروزه درمان‌هایی برای این مشکلات هست.

به‌نظرم بزرگ‌ترین مانع، همان ننگ و تابوی پیر بودن است. ما فکر می‌کردیم در ۷۰ سالگی همه چیز تمام می‌شود، ولی برعکس شد!»

— فرانک، ۷۶ ساله، تگزاس

۲. تعداد دفعات ممکن است کمتر شود، اما کیفیت بالاتر می‌رود

«بسیاری از سالمندان می‌گویند که با وجود کاهش تعداد دفعات رابطه، کیفیت آن بیشتر شده. چون یاد گرفته‌اند با تغییر بدن‌شان کنار بیایند و راه‌های تازه‌ای برای لذت بردن کشف کنند: لمس، زبان، اسباب‌بازی‌های جنسی، و کشف لذت‌های غیر از دخول.»
 دکتر جس اوریلی، سکس‌تراپیست و پادکستر

۳. ناتوانی جنسی پایان رابطه نیست

«من بیش از ۲۰ سال است با اختلال نعوظ (ED) دست‌وپنجه نرم می‌کنم. همسرم هیچ‌وقت با دخول به ارگاسم نمی‌رسید، اما حالا با استفاده از دهان، دست و حتی پا، چندین‌بار به اوج لذت می‌رسد. ما آن را “پیش‌نوازش پیشرفته” می‌نامیم!»
نورم، ۷۱ ساله، میشیگان

۴. برخی تغییرات بدنی هست، ولی قابل مدیریت‌اند

«درد مفاصل، خشکی واژن، یا کاهش انعطاف‌پذیری ممکن است مشکل‌ساز شود، اما با بالش‌های مخصوص، تغییر پوزیشن یا استفاده از روان‌کننده‌ها، همه چیز بهتر می‌شود. باید بدن‌تان را بشناسید، بپذیرید و با آن همکاری کنید.»
دکتر شانون چاوز

۵. خلاقیت جنسی بیشتر می‌شود

«بدن ممکن است پیر شود، اما ذهن و تخیل جنسی نه‌تنها زنده می‌مانند، بلکه رشد می‌کنند. سن بالا آزادی بیشتری می‌آورد؛ دیگر نگران قضاوت نیستید و می‌توانید هر طور که دوست دارید، تجربه کنید.»
— دیوید، ۷۰ ساله، آیووا

۶. ممکن است دردناک باشد، به‌ویژه برای زنان

«کاهش هورمون استروژن در زنان پس از یائسگی، می‌تواند باعث خشکی، کاهش کشسانی بافت واژن و درد هنگام رابطه شود. حتی حساسیت نوک پستان یا کلیتوریس هم ممکن است کم شود. اما با روان‌کننده‌ها و مرطوب‌کننده‌های واژینال می‌توان از این مشکلات عبور کرد.»
— دکتر راشل نیدل، روان‌شناس جنسی

۷. گاهی رابطه فقط درباره نزدیکی احساسی است

«در سنین بالا، رابطه جنسی بیشتر درباره‌ی صمیمیت، همراهی و لذت متقابل است تا فقط عمل جنسی. دیگر دنبال تایید یا اجرای سناریوهای قدیمی نیستید؛ فقط می‌خواهید با هم خوب باشید و حال‌تان خوب شود.»
— دکتر چاوز

۸. میل جنسی همیشه ناگهانی نیست

«در زنان پس از یائسگی، میل جنسی ممکن است خودبه‌خود ظاهر نشود. اما این به معنی نداشتن لذت نیست. حتی بدون میل ناگهانی هم می‌توان با خیال‌پردازی، لمس، گفت‌وگو و نوازش، بدن را به لذت رساند.»
— دکتر اوریلی

۹. مهم مدیریت انتظارات است

«ما به دیگران می‌گوییم جمعه‌ها قرار داریم! یعنی شب‌های جمعه فقط مال خودمان است. آیا می‌توانیم بیشتر رابطه داشته باشیم؟ شاید. ولی ما ترجیح می‌دهیم هفتگی، با کیفیت و با حرف زدن دائم درباره‌ی میل‌مان، رابطه داشته باشیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سالمندان سکس رابطه جنسی افراد مسن سکس‌تراپیست ناتوانی جنسی خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بهترین ورزش برای بهبود بی خوابی سالمندان چیست؟
تسریع روند پیری سالمندان با گرمای شدید!
رابطه جنسی گروهی نوجوانان با یک دختر در تهران!
اخراج هم‌تیمی محرمی بخاطر رابطه جنسی وسط دایره زمین!
آیا کووید به ناتوانی جنسی در مردان منجر می‌شود؟
توجیه تازه مجری پرحاشیه درباره شهروندی آمریکا 
اهمیت غربالگری عفونت HPV در مردان
افراد مسن و بیماران زمینه‌ای در معرض ابتلا به اُمیکرون
راهنمای کامل برای درک انواع زوال عقل و ۴ نوع اصلی آن
حکم طلاق از شوهری که با سیگار زنش را آزار می‌داد
موسسه‌بهداشت‌هلند: رابطه‌جنسی را از سربگیرید
آیا ویروس کرونا از طریق رابطه جنسی منتقل می شود؟
جزیره‌ای که مردمش شاهزاده فیلیپ را می‌پرستند
ریکی مارتین به ۵۰ سال حبس محکوم می‌شود؟
۸۰ درصد مبتلایان به کروناویروس بالای ۶۰ سال هستند
خنده درمانی عامل بهبود کیفیت زندگی سالمندان
25 درصد سالمندان نیازمند هستند
سیگار عامل خستگی و ضعف جسمی
یک عامل مهم ضعف و ناتوانی در مردان سالمند
بیماری‌هایی که در کمین سالمندان است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
واقعیات رابطه جنسی در دهه ۶۰، ۷۰ و بالاتر
تصاویر سر بریده مدیر متل آمریکا دست قاتل +18
فناوری جدید که زباله‌ها را دگرگون می‌کند!
وعده‌ای که کارگران را سر کار گذاشت/ شروع مدارس در بی‌مهری معیشت و وزارت
تفاوت شگفت انگیز قیمت نیسان آلتیما در ایران و امارات
خبر فوری عراقچی درباره دور جدید مذاکرات
تصویری دیده نشده از خسرو شکیبایی و ژیلا سهرابی
جشن در تلویزیون اسرائیل برای حمله به قطر!
نطق سنگین پرویز پرستویی که ویرال شد
حمله اسرائیل به قطر باعث نزدیکی اعراب خلیج فارس به ایران نمی‌شود/ «عادی‌سازی روابط» متوقف شد
ایستادن مرد اسرائیلی توی روی اسرائیلی‌ها: تازه‌واردهای یهودی احمق‌اند!/چرا راستش را نمی‌گویید؟
جهانیِ متفاوت از ۳ جهانی قبلیِ کامران قاسم‌پور؛ خوانِ آخر برای گلادیاتور!
تصویری از پدر قاتل کرک که او را به پلیس معرفی کرد
رفع اتهام و دفاع محکم از روسیه در صداوسیما را ببینید
پیش بینی قیمت طلا فردا ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۴۶ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZTA
tabnak.ir/005ZTA