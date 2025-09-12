En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیکر آتش‌نشان مفقود در مشهد پیدا شد

پیکر آتش‌نشان مفقود شده در حادثه آتش سوزی کارگاه چوب و مبل مشهد توسط نجاتگران آتش نشانی از زیر زمین محل حریق به بیرون منتقل و تحویل عوامل اورژانس شد.
کد خبر: ۱۳۲۷۹۷۸
| |
504 بازدید

پیکر آتش‌نشان مفقود در مشهد پیدا شد

آتشپاد حمیدرضا کافی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد اظهار کرد: ظهر جمعه در جریان حادثه دلخراش آتش‌سوزی کارگاه مبل‌سازی در بزرگراه بابانظر، یکی از آتش‌نشانان فداکار مشهد، رضا فخریان معاون ایستگاه شماره ۱۸ آتش‌نشانی، حین عملیات اطفای حریق دچار حادثه شد و جان باخت.

خروج پیکر آتش‌نشان فداکار مشهدی از آتش

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد بیان کرد: پس از ساعت‌ها تلاش نفس‌گیر همکارانش، پیکر بی‌جان این شهید ایثارگر از زیرزمین محل حادثه بیرون آورده و تحویل اورژانس شد.

جامعه بزرگ آتش‌نشانان کشور و مشهد، جان باختن جانسوز این قهرمان بی‌ادعا را به خانواده محترم ایشان و خانواده بزرگ آتش‌نشانی تسلیت گفتند.

خروج پیکر آتش‌نشان فداکار مشهدی از آتش

اشتراک گذاری
برچسب ها
آتش آتش نشان کارگاه مبل سازی مشهد حادثه خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فوت ۴ نفر در پی آتش‌سوزی یک کارگاه مبل در تهران
شلیک مرد موتور سوار به زوج کارمند بانک در مشهد
پس از ۱۴ ساعت عملیات؛ آتش انبار مواد نفتی خاموش شد
آتش‌سوزی در کارگاه مبل‌سازی
فوت ۴ نفر بر اثر گازگرفتگی حین حفر چاه در حومه مشهد
آتش سوزی مرگبار در کارگاه مبل سازی
حریق در کارگاه رنگ کاری مبل
ربات آتش‌نشان با توانایی پاشش ۲۰۰۰ لیتر آب در هر دقیقه
صندلی خالی دانشجویی که با برگه سفید قبول شد
هواپیمای مشهد به تبریز دچار حادثه شد
«جرثقیل مرگ» در مشهد ترمز برید
مرگ مشکوک یک زن در یک مجتمع اقامتی در مشهد
آتش نشانی یعنی سازمانی تخصصی که به ساز مدیران می‌رقصد!
آتش نشان در آتش سوخت
درخواست خانواده شهدای آتش نشان
نوزدهمین پیکر بی جان هم از میان آوار خارج شد/ شمار شهدای آتش نشان به 15 تن رسید/ نشانی از پیکر 6 شهروند نیست/ سلامت امدادگران برای چه کسی مهم است؟!/ آخرین شهید آتش نشان از زیر آوار خارج شد/ ادامه تلاش ها برای یافتن شهروندان
تلاش آتش‌نشانها برای خروج از پلاسکو
بوسه آتش‌نشان بر کپسول اکسیژن همکارش
روایت یک آتش‌نشان از روز واقعه
آتش‌سوزي در سينماي متروکه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۴۶ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZT0
tabnak.ir/005ZT0