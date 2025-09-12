پیکر آتش‌نشان مفقود شده در حادثه آتش سوزی کارگاه چوب و مبل مشهد توسط نجاتگران آتش نشانی از زیر زمین محل حریق به بیرون منتقل و تحویل عوامل اورژانس شد.

آتشپاد حمیدرضا کافی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد اظهار کرد: ظهر جمعه در جریان حادثه دلخراش آتش‌سوزی کارگاه مبل‌سازی در بزرگراه بابانظر، یکی از آتش‌نشانان فداکار مشهد، رضا فخریان معاون ایستگاه شماره ۱۸ آتش‌نشانی، حین عملیات اطفای حریق دچار حادثه شد و جان باخت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد بیان کرد: پس از ساعت‌ها تلاش نفس‌گیر همکارانش، پیکر بی‌جان این شهید ایثارگر از زیرزمین محل حادثه بیرون آورده و تحویل اورژانس شد.

جامعه بزرگ آتش‌نشانان کشور و مشهد، جان باختن جانسوز این قهرمان بی‌ادعا را به خانواده محترم ایشان و خانواده بزرگ آتش‌نشانی تسلیت گفتند.