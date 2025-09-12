آتشیار وحید باخدا اظهار کرد: ظهر جمعه در پی اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق یک کارگاه چوب و مبل سازی در ابتدای بابانظر ۵۱ بلافاصله حدود ۵۰ آتش نشان از ایستگاه‌های مختلف به محل حادثه اعزام شدند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: آتش نشانان همچنان در حال اطفای حریق هستند.

بنا بر این گزارش؛ مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد از مفقود شدن آتش‌نشان مشهدی در حریق کارگاه چوب و مبل بابانظر در مشهد مقدس خبر داد.

آتشپاد حمیدرضا کافی نیا اظهار کرد: ظهر جمعه در جریان اطفای حریق کارگاه چوب و مبل در بابانظر یکی از آتش نشانان دچار حادثه و مفقود شد.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی مشهد خاطرنشان کرد: تلاش آتش نشانان برای اطفای حریق و پیدا کردن همکار مفقود شده ادامه دارد.

اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

