آتشیار وحید باخدا اظهار کرد: ظهر جمعه در پی اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق یک کارگاه چوب و مبل سازی در ابتدای بابانظر ۵۱ بلافاصله حدود ۵۰ آتش نشان از ایستگاههای مختلف به محل حادثه اعزام شدند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: آتش نشانان همچنان در حال اطفای حریق هستند.
بنا بر این گزارش؛ مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد از مفقود شدن آتشنشان مشهدی در حریق کارگاه چوب و مبل بابانظر در مشهد مقدس خبر داد.
آتشپاد حمیدرضا کافی نیا اظهار کرد: ظهر جمعه در جریان اطفای حریق کارگاه چوب و مبل در بابانظر یکی از آتش نشانان دچار حادثه و مفقود شد.
مدیر عامل سازمان آتشنشانی مشهد خاطرنشان کرد: تلاش آتش نشانان برای اطفای حریق و پیدا کردن همکار مفقود شده ادامه دارد.
اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
