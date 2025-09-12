En
مفقود شدن آتش‌نشان مشهدی در حریق کارگاه

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد از تلاش ۵۰ آتش نشان برای اطفای حریق گسترده یک کارگاه مبل سازی در بابانظر خبر داد.
مفقود شدن آتش‌نشان مشهدی در حریق کارگاه

آتشیار وحید باخدا اظهار کرد: ظهر جمعه در پی اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق یک کارگاه چوب و مبل سازی در ابتدای بابانظر ۵۱ بلافاصله حدود ۵۰ آتش نشان از ایستگاه‌های مختلف به محل حادثه اعزام شدند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: آتش نشانان همچنان در حال اطفای حریق هستند.

بنا بر این گزارش؛ مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد از مفقود شدن آتش‌نشان مشهدی در حریق کارگاه چوب و مبل بابانظر در مشهد مقدس خبر داد.

آتشپاد حمیدرضا کافی نیا اظهار کرد: ظهر جمعه در جریان اطفای حریق کارگاه چوب و مبل در بابانظر یکی از آتش نشانان دچار حادثه و مفقود شد.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی مشهد خاطرنشان کرد: تلاش آتش نشانان برای اطفای حریق و پیدا کردن همکار مفقود شده ادامه دارد.

اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
 

