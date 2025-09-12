در حالی که فقط ۱۲ سال دارد، اما برخی او را «خطرناک‌ترین دختر جهان» می‌دانند. هفته گذشته، دختر کیم جونگ‌اون در نشست اخیر همراه پدرش از قطار زرهی او پیاده شد؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که ممکن است او دیکتاتور آینده کره شمالی باشد.

کارشناسان می‌گویند کیم جو ئه که از کودکی برای رهبری مستبدانه خود پرورش یافته؛ نشانه روشنی از اینکه «سلسله کیم به این زودی‌ها قرار نیست از بین برود».

به گزارش تابناک به نقل از روزیاتو، بر اساس ادعای سازمان اطلاعات کره جنوبی، دختر رهبر کره شمالی که گفته می‌شود ۱۲ یا ۱۳ ساله است، اکنون محتمل‌ترین گزینه جانشینی او به شمار می‌رود. حضور غیرمنتظره او در نشست اخیر در کنار پدرش، برای ناظران کره شمالی نشانه‌ای آشکار بود که او دیکتاتور آینده این کشور خواهد بود.

این نخستین بار بود که کیم جونگ‌اون دخترش را برای یک سفر رسمی دولتی به چین می‌برد. خود کیم جونگ‌اون زمانی که تنها ۸ سال داشت از سوی کیم جونگ‌ایل، پدرش، به عنوان جانشین معرفی شد، هرچند هیچ سندی وجود ندارد که او در آن سن در سفرهای خارجی یا دیدارهای رسمی دولتی شرکت کرده باشد. برخی تحلیلگران معتقدند سفر اخیر به چین می‌تواند تجربه‌ای ارزشمند برای کیم جو ئه محسوب شود، چرا که او باید از همین حالا قدرت‌نمایی در عرصه جهانی را یاد بگیرد.

سازمان‌های اطلاعاتی کره جنوبی نیز سال‌هاست هشدار می‌دهند که جو ئه وارث اصلی این دیکتاتور است. هرچند او هنوز به طور رسمی به عنوان جانشین معرفی نشده، اما از اواخر سال ۲۰۲۲ و با حضور مداوم در رویدادهای مختلف کنار پدرش، باعث شده تا گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای درباره آینده سیاسی‌اش شکل بگیرد. سفر اخیر به چین را می‌توان جدی‌ترین نشانه‌ای دانست که سرنوشت او را به عنوان وارث حکومت تأیید می‌کند. چئونگ سئونگ‌چانگ، سخنگوی یک اندیشکده کره‌ای، در گفت‌وگو با تلگراف اظهار داشت:

تصاویر منتشرشده از سفر به چین نشان داد که او نه تنها در داخل، بلکه در خارج هم به‌عنوان نفر دوم کره شمالی مورد توجه قرار می‌گیرد.

تصاویر منتشر شده از سال‌های اخیر نیز بارها جو ئه را در لباس‌هایی مشابه با پدرش نشان داده‌اند؛ این همسان‌پوشی توسط بسیاری از تحلیلگران به عنوان نشانه‌ای آشکار از جانشینی جو ئه، پس از پدرش است. گفته می‌شود جو ئه علاقه زیادی به برند گوچی دارد.

جو ئه که در خانه آموزش می‌بیند و علاقه زیادی به اسب‌سواری و اسکی دارد، نخستین بار در اواخر سال ۲۰۲۲ در انظار عمومی حضور پیدا کرد؛ جایی که دست در دست پدرش با شادی به تماشای آزمایش یک موشک بالستیک می‌رفت. بسیاری از ناظران همان زمان این صحنه را نشانه‌ای از آن دانستند که کیم تاج جانشینی را بر سر دختر خود می‌گذارد. از آن پس، او به سرعت در برنامه‌ها و رویدادهای بیشتری در کنار پدرش دیده شد.

رسانه‌های دولتی کره شمالی که پیشتر حتی اشاره‌ای به وجود او نکرده بودند، ناگهان او را «محبوب‌ترین فرزند» رهبر معرفی کردند. در فوریه ۲۰۲۳، کیم برای بزرگداشت هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس ارتش کشورش، دختر خود را هم به مراسم رسمی آورد. این وارث احتمالی جوان، در ضیافت با فرماندهان نظامی در کنار پدرش ظاهر شد و لباس او، کت‌وشلوار مشکی، پیراهن سفید و کراوات روشن، شباهت چشمگیری به پوشش رهبر داشت.

به گزارش منابع داخلی، جو ئه اکنون لقب «ژنرال ستاره صبح» را گرفته و جایگاهش از «فرزند محبوب» به «فرزند محترم» ارتقا یافته است. با این حال، او تنها گزینه جانشینی نیست. کیم یو-جونگ، عمه‌ جو ئه و خواهر کیم جونگ‌اون، همچنان یکی از بانفوذترین چهره‌ها در ساختار قدرت کره شمالی به شمار می‌رود. او نیز در سفر پکن حضور داشت و در کنار شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین دیده شد.

تا پیش از حضور علنی جو ئه، یو-جونگ جدی‌ترین گزینه جانشینی رهبر کره شمالی محسوب می‌شد. با وجود شایعاتی درباره بیماری و اضافه‌وزن کیم جونگ‌اون ۴۱ ساله، همچنان او رهبر واقعی این کشور است و نهایتاً اوست که با اعلام رسمی، جانشین خود را مشخص خواهد کرد.