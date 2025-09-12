افشاگری اوپک: قیمت جدید نفت ایران با طعم جنجالی

قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه اوت، به ۶۹ دلار و ۱۸ سنت رسید که یک دلار و ۶۳ سنت در مقایسه با قیمت ۷۰ دلار و ۸۱ سنت در ژوئیه، کاهش داشت. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، به ۷۱ دلار و ۶۹ سنت در مقایسه با ۸۲ دلار و ۸۶ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۴ رسید.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سبد نفتی اوپک در ماه اوت، به ۶۹ دلار و ۷۳ سنت در هر بشکه در مقایسه با ۷۰ دلار و ۹۷ سنت در ژوئیه رسید و یک دلار و ۲۴ سنت، کاهش ماه به ماه نشان داد. میانگین سبد نفتی اوپک از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، ۷۱ دلار و ۶۱ سنت در هر بشکه بوده است که در مقایسه با ۸۳ دلار و چهار سنت در مدت مشابه سال گذشته، کاهش نشان می‌دهد.

همچنین، نفت برنت دریای شمال در ماه اوت، ۲ دلار و ۷۱ سنت در هر بشکه و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه آتی، سه دلار و ۲۹ سنت در هر بشکه کاهش داشت.

تولید نفت اوپک در ماه اوت، به ۲۷.۹۴۸ میلیون بشکه در روز رسید که بر مبنای ماه به ماه، ۴۷۸ هزار بشکه در روز افزایش داشت.

بر مبنای داده‌های منابع ثانویه اوپک، تولید نفت ایران با ۲۷ هزار بشکه در روز کاهش، به ۳.۲۱۸ میلیون بشکه در روز رسید.

تولید نفت هم پیمانان اوپک در گروه اوپک پلاس، به ۱۴.۴۵۲ میلیون بشکه در روز در ماه اوت رسید که بر مبنای ماهانه، ۳۱ هزار بشکه در روز افزایش داشت. مجموع تولید اوپک و متحدانش طی ماه میلادی گذشته، به ۴۲.۴۰۰ میلیون بشکه در روز رسید که ۵۰۹ هزار بشکه در روز افزایش ماهانه داشت.

پیش‌بینی‌های اوپک از تقاضای نفت بدون تغییر ماند

اوپک در گزارش ماهانه بازار نفت، پیش‌بینی‌هایش از رشد نسبتا بالای تقاضای جهانی برای نفت در سال جاری و سال آینده را هیچ تغییری نداد و اعلام کرد که اقتصاد جهان روند رشد قوی را در نیمه دوم امسال حفظ می‌کند. این گروه انتظار دارد تقاضا برای نفت به میزان ۱.۲۹ میلیون بشکه در روز در سال جاری رشد کند.

چشم‌انداز خوش‌بینانه اوپک، در گزارش ماهانه، پس از تصمیم روز یکشنبه گروه تولیدکنندگان اوپک پلاس برای افزایش بیشتر سهمیه تولید نفت خود از ماه اکتبر، همزمان با تلاش عربستان سعودی، بزرگترین عضو این گروه، برای بازپس‌گیری سهم بازار، منتشر شد.