En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افشاگری اوپک: قیمت جدید نفت ایران با طعم جنجالی

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران در ماه میلادی گذشته، اندکی کاهش یافته که همسو با کاهش سایر گریدهای نفتی سبد اوپک بود.
کد خبر: ۱۳۲۷۹۷۱
| |
771 بازدید
افشاگری اوپک: قیمت جدید نفت ایران با طعم جنجالی

قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه اوت، به  ۶۹ دلار و ۱۸ سنت رسید که یک دلار و ۶۳ سنت در مقایسه با قیمت ۷۰ دلار و ۸۱ سنت در ژوئیه، کاهش داشت. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، به ۷۱ دلار و ۶۹ سنت در مقایسه با ۸۲ دلار و ۸۶ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۴ رسید.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سبد نفتی اوپک در ماه اوت، به ۶۹ دلار و ۷۳ سنت در هر بشکه در مقایسه با ۷۰ دلار و ۹۷ سنت در ژوئیه رسید و یک دلار و ۲۴ سنت، کاهش ماه به ماه نشان داد. میانگین سبد نفتی اوپک از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، ۷۱ دلار و ۶۱ سنت در هر بشکه بوده است که در مقایسه با ۸۳ دلار و چهار سنت در مدت مشابه سال گذشته، کاهش نشان می‌دهد.

همچنین، نفت برنت دریای شمال در ماه اوت، ۲ دلار  و ۷۱ سنت در هر بشکه و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه آتی، سه دلار و ۲۹ سنت در هر بشکه کاهش داشت.

تولید نفت اوپک در ماه اوت، به ۲۷.۹۴۸ میلیون بشکه در روز رسید که بر مبنای ماه به ماه، ۴۷۸ هزار بشکه در روز افزایش داشت.

بر مبنای داده‌های منابع ثانویه اوپک، تولید نفت ایران با ۲۷ هزار بشکه در روز کاهش، به ۳.۲۱۸ میلیون بشکه در روز رسید.

تولید نفت هم پیمانان اوپک در گروه اوپک پلاس، به ۱۴.۴۵۲ میلیون بشکه در روز در ماه اوت رسید که بر مبنای ماهانه، ۳۱ هزار بشکه در روز افزایش داشت. مجموع تولید اوپک و متحدانش طی ماه میلادی گذشته، به ۴۲.۴۰۰ میلیون بشکه در روز رسید که ۵۰۹ هزار بشکه در روز افزایش ماهانه داشت.

پیش‌بینی‌های اوپک از تقاضای نفت بدون تغییر ماند

اوپک در گزارش ماهانه بازار نفت، پیش‌بینی‌هایش از رشد نسبتا بالای تقاضای جهانی برای نفت در سال جاری و سال آینده را هیچ تغییری نداد و اعلام کرد که اقتصاد جهان روند رشد قوی را در نیمه دوم امسال حفظ می‌کند. این گروه انتظار دارد تقاضا برای نفت به میزان ۱.۲۹ میلیون بشکه در روز در سال جاری رشد کند.

چشم‌انداز خوش‌بینانه اوپک، در گزارش ماهانه، پس از تصمیم روز یکشنبه گروه تولیدکنندگان اوپک پلاس برای افزایش بیشتر سهمیه تولید نفت خود از ماه اکتبر، همزمان با تلاش عربستان سعودی، بزرگترین عضو این گروه، برای بازپس‌گیری سهم بازار، منتشر شد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
نفت اوپک نفت ایران قیمت نفت قیمت نفت ایران سبد نفت اپک کاهش قیمت نفت خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عربستان قیمت فروش نفت خود به آسیا را افزایش داد
نفت ایران ۵.۳ دلار گران شد
قیمت نفت از کاهش ذخایر آمریکا جان گرفت
نفت ایران ۵ دلار گران شد
کاهش قیمت نفت در هفته گذشته
نفت اوپک به ۶۱ دلار نزدیک شد
قیمت نفت خام کاهش یافت
احتمال افزایش قیمت نفت
افزایش متوسط قیمت نفت اوپک
رد پای ایران در افزایش ماهانه تولید اوپک
دلیل جهش اخیر قیمت نفت چیست؟
خطر قیمت‌های منفی بازار نفت را لرزاند
افزایش بیش از 2.5 دلاری نفت اوپک
قیمت نفت از ۶۹ دلار عبور کرد
نفت اوپک گران‌تر از نفت برنت معامله شد
رکورد قیمت نفت ایران شکسته شد
قیمت نفت به زیر ۴۵ دلار سقوط کرد
نفت اوپک 35 دلاری شد
قیمت نفت ایران به زیر ۶۵ دلار کاهش یافت
سبد نفتی اوپک بیش از یک دلار گران شد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۴۶ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZSt
tabnak.ir/005ZSt