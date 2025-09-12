جمشید عزیزخانی درگذشت

محمدرضا دارابی، خواننده، دوست و همشهری زنده‌یاد جمشید عزیزخانی خبر درگذشت وی را تایید و با ابراز تاسف گفت: «متاسفانه دوست و همکار گرانقدری را که یکی از افتخارات کرمانشاه بود از دست دادیم.»

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، جمشید عزیزخانی (متولد مهر ۱۳۳۵ در کرمانشاه) خواننده و آهنگساز کُرد از اشاعه دهندگان فرهنگ موسیقایی زاگرس‌نشینان غرب ایران به شمار می‌رود. او فعالیت هنری خود را در سال ۱۳۵۳ با شرکت در اردوی رامسر آغاز کرد و در رشته آواز مقام نخست را به دست آورد. نخستین آثار رسمی‌اش، «سفرنامه کردستان» و «ریوار»، در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی منتشر شدند و مورد استقبال فراوان قرار گرفتند. در دوران جنگ تحمیلی، عزیزخانی با حضور فعال در صداوسیمای کرمانشاه و مراکز غرب کشور، ده‌ها اثر کردی و فارسی برای رزمندگان و مردم مناطق جنگ‌زده اجرا کرد.

وی تاکنون نزدیک به هشتصد قطعه موسیقی محلی و ملی تولید کرده و از چهره‌های شاخص موسیقی کردی و ایرانی است. آثار او همواره بازتابی از شادی‌ها و رنج‌های مردم زاگرس بوده و نقش مهمی در ماندگاری فرهنگ بومی داشته است. عزیزخانی علاوه بر قطعات محلی، آهنگ‌های مناسبی نیز ساخته است. او از اواخر جنگ تحمیلی فعالیت خود را به تهران منتقل کرد و از سال ۱۳۷۸ به طور رسمی با مرکز موسیقی صداوسیما همکاری کرد.