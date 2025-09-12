En
استاد پیشکسوت دف‌نوازی کردستان درگذشت

برگزاری ده‌ها برنامه دف‌نوازی در داخل و خارج از کشور بخشی از فعالیت‌های این هنرمند و استاد توانمند کردستان بوده است.
استاد سید علاءالدین یاسینی پیشکسوت دف‌نوازی کردستان و داور هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، شب گذشته در ۵۸ سالگی دارفانی را وداع گفت.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، منصور مرادی نوازنده دف کردستان  ضمن تایید این خبر گفت: متاسفانه  خبردار شدیم که استاد سیدعلاءالدین یاسینی به علت حمله قلبی در بیمارستان بیجار درگذشت. 

وی ادامه داد: طی هماهنگی با شهرداری سنندج ،پیکر استاد به این شهر منتقل و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده می‌شود که جزییات بیشتر در خصوص زمان مراسم تشییع پیکر استاد یاسینی متعاقبا اعلام خواهد شد.

یاسینی متولد ۱۳۴۶ و از شاگردان برجسته استاد خلیفه کریم صفوتی و فرزند استاد صدیق یاسینی از دف نوازان مطرح کردستانی بود. 

تسلط کامل به مقام‌های خانقاهی و مولودی خوانی در کنار آموزش افتخاری هنر دف نوازی به علاقه‌مندان تا امروز زمینه حضور صدها نفر نوازنده دف را به عرصه موسیقی فراهم آورده است.  

برگزاری ده‌ها برنامه دف‌نوازی در داخل و خارج از کشور بخشی از فعالیت‌های این هنرمند و استاد توانمند کردستانی بوده است. 

داوری در دو دوره جشنواره دف نوای رحمت، جشنواره ملی موسیقی جوان و ... از دیگر فعالیت های هنری استاد یاسینی است.

یاسینی روز جمعه۱۴ شهریورماه به عنوان داور موسیقی کردستان ساز دف در هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان حضور داشته است.

 

