En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وزیر جنگ اسرائیل در دام هکرهای ترک

یک گروه هکر ترکیه‌ای شماره تلفن همراه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را در اینترنت منتشر کرد و یکی از اعضای این گروه هم با وی تماس ویدیویی گرفت.
کد خبر: ۱۳۲۷۹۲۹
| |
765 بازدید

وزیر جنگ اسرائیل در دام هکرهای ترک

یکی از اعضای یک گروه هکری ترکیه‌ای عصر امروز پنجشنبه توانست برای مدت کوتاهی با یسرائیل کاتز، وزیر جنگ اسراییل تماس ویدیویی بگیرد.وی به این تماس پاسخ داده و هکر در طول تماس، به وزیر جنگ صهیونیست‌ها پرخاش کرده و قبل از اینکه کاتز تماس را قطع کند، از صورت او اسکرین شات گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ آی گروه هکری ترکیه‌ای این عکس را در فضای مجازی منتشر کرده و اسکرین شات تعدادی از پیام‌هایی را که در واتس‌اپ برای کاتز ارسال کرده بود، در دسترس عموم قرار داده است.در پیام اول هکرها آمده است: «هی کاتز، هرگز این را فراموش نکن، مرگ تو نزدیک است، ما مدافعان قسام هستیم، تو و کشورت را در تاریخ دفن خواهیم کرد». این پیام ظاهراً به شاخه نظامی حماس اشاره دارد.دو پیام بعدی این‌ها هستند: «چه اتفاقی افتاده؟» و «منو بلاک کردی، سگ؟»

وزیر جنگ اسرائیل در دام هکرهای ترک

پیام آخر فقط یک تیک دارد که نشان می‌دهد کاتز شماره را بلاک کرده و پیام آخر را ندیده است.کاتز پس از انتشار شماره‌اش «هزاران» پیام خصمانه دیگر نیز دریافت کرده که برخی از آنها خودکار بودند. یکی از تهدیدها این بوده که «ما تو را خواهیم کشت».

کاتز ۶۹ ساله از آبان سال قبل وزیر جنگ اسرائیل بوده است. وی در واکنش به این پیام‌ها مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس ارسال کرده و این تماس‌ها را به گروه‌های سازمان‌یافته اسلامی-جهادی نسبت داده و مدعی شده رهبران آنها را حذف خواهد کرد.

یوآو گالانت، سلف او، به همراه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، به دلیل جنایات جنگی و جنایاتی که علیه بشریت در غزه مرتکب شده‌اند، توسط دادگاه بین‌المللی کیفری تحت تعقیب هستند.کاتز طرح‌هایی را برای محصور کردن فلسطینی‌ها در منطقه‌ای که «اردوگاه کار اجباری» در ویرانه‌های شهر جنوبی رفح در غزه نامیده می‌شود، رهبری کرده است. 

وزیر جنگ اسرائیل در دام هکرهای ترک

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر جنگ اسرائیل هکرها اسرائیل رژیم صهیونیستی هک شدن ترکیه کاتز خبر فوری تماس تلفنی
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حساب رسمی وزارت خارجه اسرائیل در «ایکس» هک شد
سایت دانشگاه امام صادق(ع) هک شد
حماس شرایط ما را می پذیرد یا غزه را کاملا نابود می کنیم
توضیح «فارس» درباره هک شدن این خبرگزاری
وزارت دفاع انگلیس هک شد
سایت وزارت جنگ رژیم صهیونیستی هک شد
لهستان خواستار عذرخواهی رژیم‌صهیونیستی شد
کاتز: اسرائیل با چالشها و تهدیدات مهمی روبرو است
امضای بیانیه در واشنگتن برای حفظ برتری نظامی اسرائیل
جایگزین نتانیاهو در نشست سازمان ملل مشخص شد
هکرها بیش از ۳۰ شرکت «اسرائیلی» را هک کردند
یک شرکت امنیت سایبری رژیم صهیونیستی هک شد
وزارت خزانه داری آمریکا هک شد
هکرها اطلاعات هسته‌ای اسرائیل را منتشر کردند
وزارت علوم و فناوری هک شد؛ لو رفتن ۲۰ هزار سند
انتقاد به «استقبال از هشتگ‌های #فارس_گیت»
نخستین تماس تلفنی وزیر دفاع آمریکا با وزیر جنگ جدید اسرائیل
هک یکی از غول‌های حوزه ارتباطات در فلسطین اشغالی
اطلاعات مشتریان بانک‌های اسرائیل به دست هکرها افتاد
حمله دوباره هکرها به سرورهای رژیم صهیونیستی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند
تصاویر تک تیراندازی که چارلی کرک را ترور کرد
پسر گوگوش: جانم را مدیون حجازی و روشن هستم
پشت صحنه آهنگ خواندن جناب خان را ببینید
حال و روز یهودیان در ایران بعد از جنگ ۱۲روزه اسرائیل
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
همخوانی مردم با ترانه معین در کنسرت خیابانی راغب
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد
هشدار درباره ترور رهبر انقلاب توسط اسرائیل حتی بدون هماهنگی با آمریکا!
ویدیوهای جنجالی چارلی کرک درباره ایران و مهاجران ایرانی
طرح توافق 360 میلیارد دلاری ایران و آمریکا؛ غروب هسته‌ای و طلوع نفتی
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۴۶ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZSD
tabnak.ir/005ZSD