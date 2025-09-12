وزیر جنگ اسرائیل در دام هکرهای ترک

یکی از اعضای یک گروه هکری ترکیه‌ای عصر امروز پنجشنبه توانست برای مدت کوتاهی با یسرائیل کاتز، وزیر جنگ اسراییل تماس ویدیویی بگیرد.وی به این تماس پاسخ داده و هکر در طول تماس، به وزیر جنگ صهیونیست‌ها پرخاش کرده و قبل از اینکه کاتز تماس را قطع کند، از صورت او اسکرین شات گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ آی گروه هکری ترکیه‌ای این عکس را در فضای مجازی منتشر کرده و اسکرین شات تعدادی از پیام‌هایی را که در واتس‌اپ برای کاتز ارسال کرده بود، در دسترس عموم قرار داده است.در پیام اول هکرها آمده است: «هی کاتز، هرگز این را فراموش نکن، مرگ تو نزدیک است، ما مدافعان قسام هستیم، تو و کشورت را در تاریخ دفن خواهیم کرد». این پیام ظاهراً به شاخه نظامی حماس اشاره دارد.دو پیام بعدی این‌ها هستند: «چه اتفاقی افتاده؟» و «منو بلاک کردی، سگ؟»

پیام آخر فقط یک تیک دارد که نشان می‌دهد کاتز شماره را بلاک کرده و پیام آخر را ندیده است.کاتز پس از انتشار شماره‌اش «هزاران» پیام خصمانه دیگر نیز دریافت کرده که برخی از آنها خودکار بودند. یکی از تهدیدها این بوده که «ما تو را خواهیم کشت».

کاتز ۶۹ ساله از آبان سال قبل وزیر جنگ اسرائیل بوده است. وی در واکنش به این پیام‌ها مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس ارسال کرده و این تماس‌ها را به گروه‌های سازمان‌یافته اسلامی-جهادی نسبت داده و مدعی شده رهبران آنها را حذف خواهد کرد.

یوآو گالانت، سلف او، به همراه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، به دلیل جنایات جنگی و جنایاتی که علیه بشریت در غزه مرتکب شده‌اند، توسط دادگاه بین‌المللی کیفری تحت تعقیب هستند.کاتز طرح‌هایی را برای محصور کردن فلسطینی‌ها در منطقه‌ای که «اردوگاه کار اجباری» در ویرانه‌های شهر جنوبی رفح در غزه نامیده می‌شود، رهبری کرده است.