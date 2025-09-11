En
حامد همایون: کنسرت‌های خیابانی حق مردم است

حامد همایون در حاشیه مراسم افتتاحیه «همایش ایران‌جان»، برگزاری کنسرت‌های خیابانی را اتفاقی مثبت و «حق مردم» دانست و تأکید کرد موسیقی می‌تواند دست‌کم برای چند ساعت، مرهمی بر مشکلات معیشتی و دغدغه‌های جامعه باشد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ حامد همایون، خواننده موسیقی پاپ، در حاشیه مراسم افتتاحیه «همایش ایران‌جان»، درباره اهمیت برگزاری کنسرت خیابانی  گفت: «این اتفاق خیلی قشنگ و ضروری است، به‌ویژه برای کسانی که شاید هیچ‌وقت نتوانسته‌اند به کنسرت بیایند. در شرایطی که مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم وجود دارد، اجرای رایگان باعث می‌شود همه کنار هم جمع شوند، هم‌صدا شوند و دست‌کم برای دو ساعت، دغدغه‌هایشان را فراموش کنند. من دیشب در تهران کنسرت داشتم و حدود ۸۰ هزار نفر حضور داشتند. واقعاً جایی برای نشستن یا ایستادن باقی نمانده بود و این استقبال برای من یک اتفاق ویژه بود.»

او در ادامه درباره تغییر مکان کنسرت فضای باز اصفهان توضیح داد: «در ابتدا قرار بود کنسرت در بستر رودخانه زاینده‌رود برگزار شود. اما با احترام به مردم اصفهان و خود رودخانه، این تصمیم تغییر کرد. شب اول صرفاً برای عذرخواهی آمده بودم و قصد اجرا نداشتم. اما دیدم شرایط فراهم است و در نهایت اجرا برگزار شد. حدود ۶۰ هزار نفر در شب اول و بیش از ۱۰۰ هزار نفر در شب دوم حاضر شدند. برای من نکته مهم این بود که حتی معترضان به برگزاری کنسرت هم بسیار مؤدب بودند و این فرهنگ مردم شریف اصفهان را نشان داد.»

این خواننده پاپ با تأکید بر اینکه شادی، حق مردم است، ادامه داد: «کنسرت خیابانی قرار نیست مشکلات اقتصادی مردم را حل کند، اما می‌تواند دو ساعت حال خوب هدیه دهد. بعضی‌ها فکر می‌کنند این کنسرت‌ها برای پول است، اما دستمزد ما ناچیز بود و بیشتر به ارکستر تعلق گرفت. من وظیفه خودم می‌دانم که با رعایت دغدغه‌های مردم، برایشان بخوانم.»

او در پایان درباره وضعیت اجرای موسیقی صحنه‌ای در ایران گفت: فضا نسبت به گذشته کمی هموارتر شده و هنرمندان بیشتری می‌توانند اجرا داشته باشند. خوشحالم که حتی خوانندگان رپ هم فرصت حضور روی استیج را پیدا می‌کنند. اما باید به همه آرتیست‌ها به‌طور عدالت‌محور اجازه فعالیت داده شود و سلیقه‌ای برخورد نشود. ما کاری به سیاست نداریم؛ کار ما شاد کردن دل مردم است، چه در سالن ۵۰۰ نفری و چه در یک میدان بزرگ.

