به گزارش تابناک؛ پژوهشی جدید در دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد که مصرف نوشیدنی‌های سرد می‌تواند باعث بروز اختلالات خطرناک ریتم قلبی مانند فیبریلاسیون دهلیزی شود.

مطالعه‌ای که نتایج آن در مجله تخصصی Journal of Cardiovascular Electrophysiology (JCE) منتشر شده است، بیان می‌کند که نوشیدنی‌های سرد مانند لیموناد یا چای یخی ممکن است در برخی افراد منجر به فیبریلاسیون دهلیزی شود. این اختلال که یکی از شایع‌ترین و جدی‌ترین مشکلات قلبی است، با افزایش احتمال تشکیل لخته خون و سکته مغزی همراه است.

در این تحقیق، وضعیت سلامت و عادات غذایی بیمارانی که به فیبریلاسیون دهلیزی (Afib) مبتلا بودند، بررسی شد. نتایج نشان داد که در تعداد قابل توجهی از این بیماران، مصرف مکرر نوشیدنی‌های سرد با آغاز علائم اختلال ریتم قلبی همزمان بوده است.

همچنین، حدود نیمی از شرکت‌کنندگان اعلام کردند که پس از قطع کامل مصرف نوشیدنی‌های سرد، علائم بیماری در آنها متوقف شده است. گروه دیگری گزارش دادند که با رعایت نکاتی مانند نوشیدن آرام‌تر یا گرم کردن نوشیدنی قبل از مصرف، شدت علائم آنها کاهش یافته است.

دکتر گرانت سایمونز، یکی از متخصصان قلب در این تیم تحقیقاتی، توضیح داد که احتمالاً این موضوع به دلیل واکنش عصب واگ است. این عصب که نقش کلیدی در تنظیم ضربان قلب دارد، ممکن است در اثر سرد شدن سریع دهان تحریک شود و باعث بروز اختلال در عملکرد قلب گردد.

کارشناسان تأکید دارند که حساسیت به نوشیدنی‌های سرد در همه افراد یکسان نیست؛ اما اگر نوشیدن این نوع مایعات باعث تغییر در عملکرد قلب یا ایجاد علائم غیرمعمول شود، باید به پزشک مراجعه و رژیم غذایی خود را اصلاح کرد.

پژوهشگران پیش‌تر اعلام کرده بودند که مصرف نوشیدنی‌های شیرین با زوال عقل در سالمندان ارتباطی ندارد.