\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0641\u0627\u0631\u0633\u061b \u00ab\u0627\u0633\u0627\u0645\u0629 \u062d\u0645\u062f\u0627\u0646\u00bb\u060c \u00ab\u0639\u0632\u062a \u0627\u0644\u0631\u0634\u0642\u00bb \u0648 \u00ab\u062d\u0633\u0627\u0645 \u0628\u062f\u0631\u0627\u0646\u00bb \u0633\u0647 \u062a\u0646 \u0627\u0632 \u0631\u0647\u0628\u0631\u0627\u0646 \u062d\u0645\u0627\u0633 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0628\u0647 \u0642\u0637\u0631\u060c \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u062f\u0648\u0631\u0628\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0634\u062f\u0646\u062f.\u00a0\n\u00a0\n\n