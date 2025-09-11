آخرین وضعیت سلامتی حمید هیراد

حمید هیراد، خواننده پاپ کشورمان، این روزها در حال گذراندن دوره درمانی است. شرکت طرف قرارداد هیراد، در پاسخ به شایعات منتشر شده، از علاقه‌مندان خواست که به اخبار نادرست توجه نکنند و برای بازگشت سالم این هنرمند دعا کنند.

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ شرکت طرف قرارداد با حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ کشورمان با انتشار متنی در فضای مجازی از گذراندن دوره درمانی این هنرمند در روزهای گذشته خبر داد.

در این متن آمده است:

«در روز‌های گذشته بسیاری از دوستان و همکاران جویای احوال آقای هیراد بوده‌اند. ایشان این روز‌ها مشغول گذراندن دوره درمان و استراحت هستند. از محبت و دل‌نگرانی همه شما عزیزان صمیمانه قدردانی می‌شود.

خواهشمندیم به شایعات و اخبار نادرست توجه نکنید. سلامتی و بازگشت پرانرژی ایشان، دعای دل همگی ماست.»