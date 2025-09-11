ترور چارلی کرک؛ جرقه جنگ داخلی آمریکا؟

کرک چهره ای نوظهور و شناخته شده در صفوف راست آمریکایی بود، به حدی که روزنامه آتلانتیک در گزارشی در ماه نوامبر گذشته او را "پادشاه ساز جدید در راست آمریکایی" توصیف کرد.

به گزارش تابناک؛ الجزیره در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی پس از قتل «چارلی کرک» متحدش گفت: «چارلی کرک مرد بزرگ، بلکه افسانه‌ای درگذشت. هیچ کس به اندازه او قلب جوانان ایالات متحده را درک نکرد یا در اختیار نداشت.. او مورد علاقه همه بود.»

قبل از حادثه تکان دهنده قتل او در هنگام حضور در یک رویداد دانشگاهی در ایالت تویا (غرب ایالات متحده)، شاید بسیاری در خارج از ایالات متحده، به ویژه در جهان عرب ما، نام چارلی کرک را نشنیده بودند، بنابراین اقداماتی مانند خروج رئیس جمهور ایالات متحده برای اعلام جراحت و سپس قتل او، و اقدام به تسلیت گفتن و اعلام عزای عمومی و نیمه افراشته کردن پرچم‌ها در کاخ سفید و سایر مؤسسات آمریکایی ممکن است تعجب آور به نظر برسد.

اما در خود ایالات متحده، کرک چهره‌ای نوظهور و شناخته شده در صفوف راست آمریکایی بود، به حدی که روزنامه آتلانتیک در گزارشی در ماه نوامبر گذشته او را "پادشاه ساز جدید در راست آمریکایی" توصیف کرد.

از شبکه‌های اجتماعی تا راهرو‌های کاخ سفید

در طول چند سال گذشته، کلمات و کلیپ‌های کرک در بین جوانان آمریکایی مانند آتش در علفزار پخش شده است. در برخی از کلیپ ها، می‌توانید او را در حال بحث با جوانان لیبرال در دانشگاه‌های آمریکایی در مورد موضوع سقط جنین ببینید که او آن را "جنایت قتل" در حق یک کودک می‌داند، یا در حالی که او با ایده تغییر جنسیت مخالف است، یا از حق سفیدپوستان آمریکایی در حمل سلاح دفاع می‌کند و از ارزش‌های محافظه کارانه اجتماعی دفاع می‌کند، یا حتی در حالی که سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ را ترویج و از آن دفاع می‌کند.

کرک استدلال می‌کند که حمایت از دولت اشغالگر اسرائیل یک وظیفه دینی بر مسیحیان است، و اخیراً او انکار می‌کند نسل کشی و قحطی اسرائیلی در غزه را و آن را "کمپین تبلیغاتی" سازمان یافته علیه اسرائیل توصیف می‌کند.

هرچه که افکار و دیدگاه‌های بحث برانگیز او بود، به طور گسترده‌ای منتشر می‌شد و به طور موثری در موج قطب بندی سیاسی بین راست و چپ در محافل جوانان و دانشجویان آمریکایی تحت عناوینی پرطمطراق مانند: "چارلی کرک با یک دانشجوی فمینیست رو‌به‌رو می‌شود/ نابود می‌کند" یا "چارلی کرک دانشجویی را که از حق فلسطین در وجود سوال می‌کند، ساکت می‌کند" به کار گرفته می‌شد.

این کلیپ‌ها اغلب از گفت‌و‌گو‌ها و مناظرات او در طی گشت و گذار‌های متعددش در دانشگاه‌ها گرفته می‌شوند، که بسیاری را بر آن داشته است تا او را به ایفای نقش "تحول آفرین" بی سابقه در میان صفوف راست آمریکایی توصیف کنند.

اما حقیقت -که اکنون برای همه آشکار است- این است که کرک بسیار بزرگتر از یک تأثیرگذار سنتی محافظه کار بود که از شهرت در شبکه‌های اجتماعی برخوردار است و تلاش خود را برای ساکت کردن دانشجویان مخالف و رد استدلال‌های آنها اختصاص می‌دهد.

چارلی که در سال ۱۹۹۳ (۳۲ ساله) متولد شد و در دانشگاه تحصیل نکرد، یکی از معدود افراد در راست آمریکایی بود که قادر به خطاب به همه جناح‌های حزب جمهوری خواه بود، زیرا او بر اساس گزارش آتلانتیک توانست نخبگان راست محافظه کار را متقاعد کند که پروژه سیاسی او "طرحی الهی است که توسط خداوند آماده شده است".

او همچنین در حال حاضر -به گفته همین روزنامه- یک امپراتوری سیاسی و رسانه‌ای در اختیار دارد که از آن با موفقیت بسیار زیادی در ترویج ایده‌های خود استفاده می‌کند، و به گفته متیو بویدی، استاد دانشگاه شمال جورجیا که در حال نوشتن کتابی در مورد تأثیر کرک بود، پس از دونالد ترامپ خود، به عنوان مهمترین شخصیت در جنبش راست محافظه کار در ایالات متحده طبقه بندی می‌شود.

به گزارش نیویورک تایمز، چارلی کرک توانسته است در دوره اول ریاست جمهوری خود به دونالد ترامپ و تیمش نزدیک شود تا جایی که در این دوره بیش از ۱۰۰ بار از کاخ سفید بازدید کرد، اما در دوره دوم ریاست جمهوری خود، کرک نقش رسانه‌ای و بسیج کننده بسیار برجسته‌ای را در میان صفوف جوانان به نفع رئیس جمهور فعلی آمریکا ایفا کرد، نقشی که ترامپ اعتراف کرد که بزرگترین دستاورد کمپین انتخاباتی او پس از آرای اسپانیایی تبار‌ها بود.

علاوه بر این، کرک یکی از حاضران در کنار رئیس جمهور آمریکا در هنگام انتخاب وزرا و مشاورانش و در تمام مراسم تحلیف، از جمله مراسم خصوصی بود که ترامپ دو روز قبل از تحلیف در باشگاه گلف خود در ویرجینیا برگزار کرد.

سازمان تحت رهبری کرک، "ترنینگ پوینت" (Turning Point)، همچنین چند ساعت قبل از تحلیف ترامپ، یک شام مجلل برگزار کرد که در آن شخصیت‌های برجسته‌ای از کمپین ترامپ، از جمله جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، و کاش پاتل، نامزد ترامپ برای سمت مدیر دفتر تحقیقات فدرال (و مدیر فعلی دفتر)، و "دونالد ترامپ جونیور"، پسر ترامپ که به یکی از دوستان بسیار نزدیک کرک تبدیل شده است، حضور داشتند.

بر اساس گزارش مجله تایم آمریکا در اواخر سال ۲۰۲۴، کرک از طریق برنامه پادکست خود پایگاه هواداری بسیار بزرگی ایجاد کرده است، به طوری که این برنامه تا این زمان بیش از ۷۵۰ قسمت داشته است و در پایان سال ۲۰۲۴ رتبه هفتم را در بین برنامه‌های صوتی در پلتفرم "اپل پادکست" و رتبه دهم را در "اسپاتیفای" به خود اختصاص داده است.

همه اینها منجر به این شد که چارلی کرک به گفته خبرنگار روزنامه دیلی بیست در مراسم ادای سوگند ترامپ در تالار کنگره، جایگاهی بهتر از همه اعضای کنگره داشته باشد، که جیم بنکس، سناتور جمهوری خواه از ایالت ایندیانا، این موضوع را اینگونه توجیه کرد که تلاش‌های کرک برای رسیدن ترامپ به قدرت، بیشتر از تلاش‌های اکثر اعضای کنگره بوده است.

شایان ذکر است که مشهورترین متفکر راستگرا در جهان غرب در حال حاضر، جردن پیترسون، روانشناس کانادایی، اخیراً کرک را در یک قسمت میزبانی کرد تا در مورد داستان زندگی و شکل گیری شخصیت خود صحبت کند، اقدامی که اهمیت روزافزون کرک را در صفوف جریان راستگرای غربی برجسته کرد. در آن قسمت، پیترسون گفت که کرک ۱۰ سال پیش از "هیچ کجا" آمده است و اکنون رهبر تأثیرگذارترین سازمان جوانان راستگرا در تمام دوران است.

سازمانی به نام "نقطه عطف ایالات متحده آمریکا" (Turning Point USA) پلی بود که کرک از طریق آن به دنیای نفوذ و از آنجا به راهرو‌های سیاست راه یافت. کرک سازمان خود را در سن ۱۸ سالگی بلافاصله پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان تأسیس کرد و به سرعت به یک اختاپوس رسانه‌ای و فرهنگی گسترده تبدیل شد که در بیش از ۸۵۰ دانشگاه حضور دارد و تعداد زیادی رویداد را در سراسر کشور سازماندهی می‌کند و شبکه‌های دانشجویی عظیمی را اداره می‌کند که به جناح راست تعلق دارند.

در طول ریاست جمهوری اول ترامپ و پس از آن، امپراتوری کرک از مجموع درآمد ۴.۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ به ۹۲.۴ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و بخش اعظم آن از کمک‌های مالی به دست آمد.

کرک از طریق برنامه‌های پادکست و حضور مکرر در سخنرانی‌ها و کتاب‌های متعددی که نوشته است، مانند کتاب پرفروش "دکترین ماگا" در سال ۲۰۲۰، به یک میلیونر و قطب رسانه‌ای تبدیل شد، تا جایی که مجله "کامون دریمز" کرک را برای پر کردن خلاء رسانه‌ای راست پس از اعلام کناره گیری رابرت مرداک از سمت ریاست هیئت مدیره شرکت‌های نیوز کورپ و فاکس نیوز و رفتن سایر "پدران بنیانگذار" رسانه‌های راست، نامزد کرد و آن را بدون یک مرکز ثقل واقعی رها کرد.

به سمت قله‌های هفت کوه

در هسته سخنرانی خود، کرک خواستار بازگشت ایالات متحده به آموزه‌های مسیحی است، او به شدت با حزب دموکرات مخالف است و معتقد است که این حزب از هر چیزی که مغایر با آموزه‌های خداوند است، حمایت می‌کند، بنابراین او به طور گسترده به عنوان یک "ناسیونالیست مسیحی" توصیف می‌شود.

او همچنین در آغاز دهه جاری و با شروع شکل‌گیری شهرتش، اعلام کرد که کلیسا باید برخیزد و نقش صحیح خود را ایفا کند، در غیر این صورت ایالات متحده آمریکا به شکلی که ما می‌شناسیم، از بین خواهد رفت.

این همیشه وضعیت کرک نبوده است، به گفته رادیو ملی عمومی (NPR)، کرک کار خود را در دعوت به ایده‌های محافظه‌کارانه از طریق استفاده از گفتمان و استدلال‌های کاملاً سکولار آغاز کرد و سال‌ها پیش بر اهمیت جدایی کلیسا از دولت تاکید می‌کرد.

اما تا سال ۲۰۱۸، و با نزدیک شدن کرک به سی سالگی، او به دین علاقه‌مندتر شد و شروع به برقراری ارتباط با کلیسا‌های بزرگ و کشیشان کرد و در انتخابات اخیر به شدت در جنبش مسیحی که می‌گفت دونالد ترامپ برای رهبری ایالات متحده با برکت الهی مسح شده است، درگیر شد.

به گفته خود کرک، تحول معنوی او به سمت مسیحیت به طور مشخص در پایان سال ۲۰۱۹ و پس از ملاقات با یک کشیش و سیاستمدار اهل کالیفرنیا به نام راب مک‌کوی آغاز شد.

از آن لحظه، سخنرانی کرک رویکردی ناسیونالیستی مسیحی به خود گرفت تا جایی که در بازدید‌های خود از کشیشان و کلیسا‌ها گفت که متوجه شده است که یک تمایل مسیحی واقعی برای احیای این کشور و اشتیاق به نوع متفاوتی از مسیحیت وجود دارد، و این موضوع مربوط به "رهبری ملت به سوی توبه از گناهان خود و انتشار تعالیم کتاب مقدس است که به تبع آن منجر به رستاخیز خواهد شد. "

می‌توانیم این رویکرد گفتمانی را "مسیحیت سیاسی" توصیف کنیم، رویکردی که در ایالات متحده در حال افزایش است و خواستار فعال‌سازی نقش دین مسیحی در زندگی سیاسی است. اما برای کرک، مسائل فراتر از آن به سمت ارتباط ایدئولوژیک با چیزی که به "تفویض کوه‌های هفت‌گانه" معروف است، پیش می‌رود، که یک اعتقاد مذهبی در این جریان است که خواستار ضرورت تسلط مسیحیت و مسیحیان راست‌گرای متدین بر ۷ حوزه با تأثیر فرهنگی بزرگ، یعنی دولت، رسانه‌ها، خانواده، تجارت، هنر، آموزش و حوزه مذهبی است.

این ایدئولوژی توسط رهبران مسیحی با نفوذ از آغاز قرن بیست و یکم حمل شده است، از جمله پیتر واگنر که در سال ۲۰۱۱ خواستار اعمال کنترل سیاسی و تسلیم به منظور اجرای این تعالیم شد و اشاره کرد که تفویض به معنای "یک دستور اقتدارگرایانه غیرقابل بحث است و نه یک پیشنهاد یا ایده خوب"، که این ایدئولوژی را در هسته خود ضد دموکراسی می‌کند.

در این راستا، واگنر تحت تأثیر ایده‌های پیشینیان خود، رهبران مسیحی ملی‌گرای دهه‌ی هفتاد قرن گذشته بود که خواستار اجرای شریعت عهد عتیق در ایالات متحده، از جمله مجازات‌های خاص سنگسار و اعدام در اتهامات زنا، کفرگویی «توهین به خدا و مقدسات دینی» و همجنس‌گرایی و ... بودند.

در مجموع، اهمیت ایدئولوژی "هفت کوه" -و خطر آن نیز- در این است که در درازمدت هدف آن قطع سنت طولانی جدایی دین از سیاست و سکولاریسم دولت است، سنتی که تمدن غرب مدرن تا حد زیادی بر آن بنا شده است، زیرا پیروزمندان این ایدئولوژی می‌خواهند دولت و بخش‌های اصلی کشور‌ها را با هدف تثبیت حاکمیت مسیحی کنترل کنند که در نهایت و در جاه‌طلبی‌های برخی از حاملان این افکار، ممکن است به اجرای "حدود" عهد عتیق به معنای واقعی کلمه برسد.

چارلی کرک یکی از مهم‌ترین افرادی است که در صدر ایدئولوژی تفویض هفت کوه قرار دارد. به گفته‌ی پل ماتزوکو، پژوهشگر مؤسسه تحقیقات کاتو با گرایش لیبرالی، در گفت‌و‌گو با "ان‌بی‌سی نیوز"، کرک زیر چتر جریان الهیاتی افراطی قرار دارد که از اصل تفویض هفت کوه به عنوان یک اصل بنیادین برای فعالیت سیاسی استفاده می‌کند، زیرا این جنبش سیاست را به عنوان یک مبارزه معنوی بین خیر و شر ارائه می‌دهد و ترامپ را فرستاده‌ای از جانب خدا می‌داند که آمده تا ایالات متحده آمریکا را از دشمنان مسیحیت که کشور را منحرف کرده‌اند، نجات دهد.

به گفته‌ی "ان‌بی‌سی نیوز" نیز، کرک در سال ۲۰۲۱ در جریان کنفرانسی در واشنگتن اظهار داشت که مسیحیان باید به پا خیزند و قیام کنند و به فقره‌ای از انجیل لوقا استناد کرد که اغلب توسط سران ایدئولوژی تفویض هفت کوه استفاده می‌شود و می‌گوید: "کتاب مقدس به طور واضح و بدون ابهام می‌گوید همه چیز را تا زمانی که بیایم اشغال کنید"، که کرک آن را به عنوان دعوتی برای "اشغال" فضای سیاسی و بخش‌های حاکم قدرتمند و برپایی مسیحیت در آنجا تفسیر می‌کند.

شایان ذکر است که کرک، که یکی از بلندگو‌هایی بود که انتخابات اخیر را تا حدی به یک درگیری دینی پنهان تبدیل کرد و ترامپ را به عنوان نماینده‌ی مسیحیت و دین در مقابل دشمنان خدا به تصویر کشید، به صراحت در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران در سال ۲۰۲۰ گفت: "بالاخره ما رئیس‌جمهوری در ایالات متحده آمریکا داریم که ابعاد تأثیر فرهنگی هفت کوه را به خوبی درک می‌کند. "

حامی سرسخت صهیونیسم

چارلی کرک یکی از برجسته‌ترین حامیان ایدئولوژی مسیحی صهیونیستی است، ایدئولوژی‌ای که به این ایده معتقد است که دفاع از دولت اشغالگر اسرائیل یک وظیفه‌ی دینی بر مسیحیان طبق عهد عتیق است و در نسخه‌های افراطی‌تر آن به این باور می‌رسد که تسلط صهیونیست‌ها بر سرزمین‌های فلسطین امری ضروری و بخشی از یک برنامه‌ی الهی است که با آمدن مسیح به پایان می‌رسد و بدون وجود یک دولت یهودی در سرزمین‌های مقدس نمی‌تواند کامل شود.

کرک که درباره‌ی خود می‌گوید زندگی‌اش را در دفاع از اسرائیل گذرانده، معتقد است که ایالات متحده آمریکا و دولت اشغالگر اسرائیل به گفته‌ی او با همان نیرو‌های مخربِ چپ افراطی رو‌به‌رو هستند.

خاخام صهیونیستی، پیساخ وولیکی، با اعتراف به نقش مهم کرک، در مقاله‌ای در روزنامه‌ی "جروزالم پست" اشاره کرد که یک حقیقت آشکار در افکار عمومی آمریکا وجود دارد و آن این است که جوانان راست‌گرای محافظه‌کار مسیحی به طور فزاینده‌ای به سمت ضدیت با اسرائیل پیش می‌روند و اگر افرادی مانند کرک و سازمان او نبودند، وضعیت بسیار بدتر می‌شد و جوانان بیشتر و بیشتری از اردوگاه راست‌گرای محافظه‌کار از اسرائیل متنفر می‌شدند.