پایان سلطه برج خلیفه بر آسمان

عربستان سعودی با دو ابرپروژه، از جمله برجی به ارتفاع ۲ کیلومتر در ریاض و برج جده با ارتفاع بیش از ۱ کیلومتر، آماده است تا رکوردها را جابجا کند و این یعنی دوران سلطه برج خلیفه دبی به زودی به پایان می‌رسد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ نظر می‌رسد رقابت برای ساخت بلندترین سازه‌های جهان بار دیگر در خاورمیانه اوج گرفته و این بار عربستان سعودی قصد دارد با پروژه‌هایی فراتر از تصور، رقبایی جدی برای برج خلیفه ۸۲۸ متری بسازد. این کشور برنامه ساخت دو آسمان‌خراش انقلابی را دارد که هر دو از برج خلیفه بلندتر خواهند بود.

رایز تاور در ریاض، برجی فراتر از تصور

جاه‌طلبانه‌ترین پروژه این رقابت، برج رایز در ریاض است که پیش‌بینی می‌شود ارتفاع آن به ۲ کیلومتر برسد. این ارتفاع بیش از دو برابر برج خلیفه است و در صورت ساخته شدن، این سازه را به یک شگفتی مهندسی بی‌رقیب در جهان تبدیل خواهد کرد.

این برج که بخشی از پروژه ۳۰۶ کیلومتر مربعی «قطب شمال» در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد است، نماد بلندپروازی عربستان برای ساخت شهری آینده‌نگرانه و مرکز تجاری جهانی است. هزینه ساخت این برج حدود ۵ میلیارد دلار تخمین زده شده و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (PIF) از آن حمایت می‌کند. طراحی آن توسط شرکت مشهور «فاستر و شرکا» انجام شده و شامل هتل‌های لوکس، دفاتر اداری، واحد‌های مسکونی، سکو‌های تماشا، رستوران‌ها و فضا‌های تفریحی خواهد بود.