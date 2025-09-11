به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این نهاد قطری در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «ادعای مطرح شده توسط یک منبع ناشناس به اصطلاح آگاه در آکسیوس، مبنی بر اینکه قطر در حال ارزیابی مجدد همکاری امنیتی خود با ایالات متحده است، کاملاً نادرست است. این یک تلاش آشکار و شکست‌خورده برای ایجاد اختلاف بین قطر و ایالات متحده توسط کسانی است که از هرج و مرج در منطقه سود می‌برند و با صلح مخالفند.»

این نهاد اعلام کرد که همکاری امنیتی بین دو کشور قوی‌تر از همیشه است.

در این بیانیه آمده است: «دو کشور ما سال‌هاست که از یکدیگر حمایت کرده‌اند و ما به همکاری با یکدیگر برای ارتقای صلح و ثبات جهانی ادامه خواهیم داد.»