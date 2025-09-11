En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یکطرفه شدن جاده چالوس از ساعت ۱۷

جانشین پلیس‌راه راهور فراجا از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در جاده چالوس خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۷۸۵۸
| |
336 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ سیاوش محبی درباره جزئیات محدودیت‌های ترافیکی اظهار کرد: تردد انواع وسیله نقلیه در مسیر جنوب به شمال «آزادراه تهران‌ـ شمال» و جاده «کرج‌ـچالوس» از ساعت ۱۵ پنج‌شنبه (۲۰ شهریور) , ممنوع می‌شود همچنین مسیر شمال به جنوب این مسیر از مرزن آباد به سمت کرج و تهران از ساعت ۱۷ به صورت یک‌طرفه خواهد شد.

وی درباره هدف محدودیت‌های ترافیکی توضیح داد: این محدودیت‌ها با هدف تخلیه بار ترافیکی و تسهیل موج بازگشت مسافران به شهر‌های مبدا خود اعمال شده است.

محبی اظهار کرد: سایر محور‌های شمالی مانند هراز، فیروزکوه و قزوین - رشت نیز شاهد بار ترافیکی سنگینی هستند و با توجه به احتمال تداخل موج رفت و برگشت مسافران، در مقاطع مختلف ممکن است محدودیت‌های ترافیکی اعمال شود که پلیس راهور به‌طور مستمر وضعیت این محدودیت‌ها را به اطلاع عموم خواهد رساند.

جانشین پلیس راه راهور از همه مسافران درخواست کرد قبل از شروع سفر حتماً از آخرین وضعیت جاده‌ها و محدودیت‌های ترافیکی مطلع شوند تا برنامه‌ریزی مناسب برای سفر داشته باشند و از معطلی‌های طولانی در جاده‌ها جلوگیری شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترافیک یکطرفه شدن جاده چالوس تردد وسیله نقلیه
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آزادراه تهران_شمال مسدود شد/ابرترافیک از همان شب افتتاح قطعه۲ تاکنون
مسیر ۲ طرفه جاده چالوس و آزادراه شمال بازگشایی شد
ترافیک فوق‌ سنگین در آزادراه قزوین - رشت
انسداد دوطرفه شهید خرازی به‌مدت دو شب
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
هشدار درباره ترور رهبر انقلاب توسط اسرائیل حتی بدون هماهنگی با آمریکا!
پسر گوگوش: جانم را مدیون حجازی و روشن هستم
طرح توافق 360 میلیارد دلاری ایران و آمریکا؛ غروب هسته‌ای و طلوع نفتی
کلید طلایی سلامت مغز
آیا پنیر برای روده خوب است یا بد؟
هدف گذاری فرمانده نیروی هوایی اسرائیل برای حمله به ایران + زیرنویس
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۱۶۷ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۵۵ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده  (۴۲ نظر)
روایت رایزن فرهنگی پیشین ایران از سفر مسئولین به خارج  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZR4
tabnak.ir/005ZR4