یکطرفه شدن جاده چالوس از ساعت ۱۷

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ سیاوش محبی درباره جزئیات محدودیت‌های ترافیکی اظهار کرد: تردد انواع وسیله نقلیه در مسیر جنوب به شمال «آزادراه تهران‌ـ شمال» و جاده «کرج‌ـچالوس» از ساعت ۱۵ پنج‌شنبه (۲۰ شهریور) , ممنوع می‌شود همچنین مسیر شمال به جنوب این مسیر از مرزن آباد به سمت کرج و تهران از ساعت ۱۷ به صورت یک‌طرفه خواهد شد.

وی درباره هدف محدودیت‌های ترافیکی توضیح داد: این محدودیت‌ها با هدف تخلیه بار ترافیکی و تسهیل موج بازگشت مسافران به شهر‌های مبدا خود اعمال شده است.

محبی اظهار کرد: سایر محور‌های شمالی مانند هراز، فیروزکوه و قزوین - رشت نیز شاهد بار ترافیکی سنگینی هستند و با توجه به احتمال تداخل موج رفت و برگشت مسافران، در مقاطع مختلف ممکن است محدودیت‌های ترافیکی اعمال شود که پلیس راهور به‌طور مستمر وضعیت این محدودیت‌ها را به اطلاع عموم خواهد رساند.

جانشین پلیس راه راهور از همه مسافران درخواست کرد قبل از شروع سفر حتماً از آخرین وضعیت جاده‌ها و محدودیت‌های ترافیکی مطلع شوند تا برنامه‌ریزی مناسب برای سفر داشته باشند و از معطلی‌های طولانی در جاده‌ها جلوگیری شود.