۲۰/شهريور/۱۴۰۴
Thursday 11 September 2025
۱۸:۳۳
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
فرهنگی
»
عکس
بازدید
1513
1513
بازدید
پ
۵۰ سال قبل؛ زعفرانیه تهران، وقتی فقط یک روستا بود
تصویر زیر برای سال ۱۳۵۴ از این محله قدیمی تهران است. زَعفَرانیه یکی از محلههای منطقه ۱ شهرداری تهران واقع در شمال شهر تهران و منطقه شمیران است.
کد خبر:
۱۳۲۷۸۵۲
تاریخ انتشار:
۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۳
11 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۷۸۵۲
|
۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۳
11 September 2025
|
1513
بازدید
1513
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
زعفرانیه تهران
عکس قدیمی
روستا
شمیران
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیقتر میکند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمههای تخت جمشید/۱۳۶۱
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خيابان نادرى اوايل دهه ٣٠ كه هنوز سنگ فرش بود
عکس زیرخاکی از نیکی کریمی در ۲۱ سالگی
عکس قدیمی از میدان مخبرالدوله تهران
یکی از نخستین عکسها از تهران
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود
الی گشت
آخرین اخبار
پاسخ حمیدرضا علیمی به توئیت امیرحسین ثابتی
۵ معمای بیپاسخ حملات ۱۱ سپتامبر
همه اشتباه میکردیم جز تاج و قلعهنویی؛ کافا تورنمنت بسیار مهمی بود!
قطر: همکاری امنیتی با آمریکا قویتر از همیشه است
توافق با آژانس گامی مثبت از سوی ایران است
کنایه مهاجری به تندروها: پا را به اندازه گلیم دراز کنید
۵۰ سال قبل؛ زعفرانیه تهران، وقتی فقط یک روستا بود
مدیر اجرایی شیائومی جاسوس از آب درآمد
ادعاهای تازه پرونده تجاوز گروهی ورزشکاران ایرانی: 30 سال حبس!
فرمانده جدید حماس در غزه کیست؟
سامسونگ دوباره اپل را مسخره کرد!
عراقچی امشب به تلویزیون می رود
توصیف جالب حبیب رضایی درباره حمید نعمتالله
برکناری تمام اعضای هیئت مدیره ایران خودرو
یکطرفه شدن جاده چالوس از ساعت ۱۷
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
تحصیل در ایتالیا
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمیگذاریم!
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمیکنند
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
پسر گوگوش: جانم را مدیون حجازی و روشن هستم
هشدار درباره ترور رهبر انقلاب توسط اسرائیل حتی بدون هماهنگی با آمریکا!
طرح توافق 360 میلیارد دلاری ایران و آمریکا؛ غروب هستهای و طلوع نفتی
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست
کلید طلایی سلامت مغز
همخوانی مردم با ترانه معین در کنسرت خیابانی راغب
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمیگذاریم!
(۱۱۶۷ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
(۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
(۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!
(۱۰۰ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمیکنند
(۷۹ نظر)
حزب الله سلاحهایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!
(۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگندههای ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند
(۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!
(۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!
(۵۶ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
(۵۵ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟
(۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
(۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!
(۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده
(۴۲ نظر)
روایت رایزن فرهنگی پیشین ایران از سفر مسئولین به خارج
(۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZQy
tabnak.ir/005ZQy
کپی شد