برکناری سفیر انگلیس به‌دلیل ارتباط جنجالی با اپستین

نخست‌وزیر انگلیس، سفیر این کشور در آمریکا را پس از افشای اسنادی برکنار کرد که نشان می‌داد او در سال ۲۰۰۸ برای آزادی زودهنگام سرمایه‌دار بدنام آمریکایی محکوم به جرایم جنسی، تلاش کرده بود.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نخست‌وزیر انگلیس کی‌یر استارمر، سفیر این کشور در آمریکا پیتر ماندلسون، را از سمتش برکنار کرد. این تصمیم پس از افشای اسنادی اتخاذ شد که نشان می‌داد او در سال ۲۰۰۸ برای آزادی زودهنگام جفری اپستین، سرمایه‌دار بدنام آمریکایی محکوم به جرایم جنسی، تلاش کرده بود. طبق گزارش گاردین، ماندلسون که اوایل امسال به‌عنوان سفیر انگلیس در واشنگتن منصوب شده بود، در ابتدا از حمایت کامل نخست‌وزیر برخوردار بود. استارمر تأکید کرد که او پیش از انتصاب به‌طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، فشار سیاسی و رسانه‌ای پس از انتشار ایمیل‌ها باعث شد دولت انگلیس دیگر قادر به دفاع از او نباشد.

در یکی از ایمیل‌های افشاشده از ژوئن ۲۰۰۸، ماندلسون خطاب به اپستین نوشته بود: «باید مقاوم باشی، برای آزادی زودهنگام بجنگی و تا حد امکان فلسفی به موضوع نگاه کنی. هر چیزی می‌تواند به فرصتی تبدیل شود.» بر اساس این گزارش، این پیام‌ها ابتدا در واشنگتن دست‌به‌دست شد و سپس روزنامه انگلیسی سان آنها را منتشر کرد. ماجرا با انتشار کتابچه تولد پنجاه سالگی اپستین توسط نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا ابعاد تازه‌ای یافت. در این کتابچه، ماندلسون در یادداشتی دست‌نویس اپستین را «بهترین دوستش» خطاب کرده بود. جفری اپستین در سال ۲۰۰۸ به جرم سوءاستفاده جنسی از کودک و درخواست خدمات جنسی از یک نوجوان به ۱۸ ماه زندان محکوم شد. او سال‌ها روابط نزدیکی با سیاستمداران و چهره‌های بانفوذ در آمریکا و اروپا داشت و نامش در پرونده‌های متعدد سوءاستفاده جنسی مطرح شده بود. برکناری ماندلسون در شرایطی صورت می‌گیرد که انگلیس در تدارک سفر رسمی رئیس‌جمهور ایالات متحده به لندن است؛ رویدادی که حالا تحت‌الشعاع این رسوایی دیپلماتیک قرار گرفته است.

جفری اپستین سفیر انگلیس واشنگتن جرایم جنسی
