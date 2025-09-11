En
دوحه میزبان نشست فوق‌العاده سران عربی- اسلامی

کد خبر: ۱۳۲۷۸۳۹
دوحه میزبان نشست فوق‌العاده سران عربی- اسلامی

 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ دوحه یکشنبه میزبان نشست فوق‌العاده سران عربی- اسلامی برای بررسی ابعاد تجاوز صهیونیست ها به قطر است.

