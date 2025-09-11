En
تبادل دو اسیر مقاومت با جاسوس اسراییلی

یک منبع آگاه که نخواسته نامش فاش شود گفته که یکی از این اسرای مقاومت، «عماد امهز» شهروند لبنانی است که سال گذشته توسط کماندوهای رژیم صهیونیستی در شمال لبنان ربوده شده بود.
منابع آگاه در عراق خبر دادند که جاسوس اسرائیلی با دو نفر از اسرای مقاومت تبادل شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در بغداد خبر داد که الیزابت تسورکوف جاسوس اسراییلی که دو روز قبل آزاد شد، با دو نفر از اسرای مقاومت مبادله شده است. این درحالی است که در ابتدا آمریکایی‌ها مدعی بودند که وی را خودشان آزاد کرده‌اند.

یک منبع آگاه که نخواسته نامش فاش شود گفته که یکی از این اسرای مقاومت، «عماد امهز» شهروند لبنانی است که سال گذشته توسط کماندو‌های رژیم صهیونیستی در شمال لبنان ربوده شده بود.

کماندو‌های رژیم صهیونیستی با ادعای اینکه امهز از فرماندهان ارشد حزب الله است به خانه وی در بیترون در شمال لبنان حمله کرده و وی را ربودند.

دو شب پیش رسانه‌های عراقی خبر دادند که الیزابت تسورکوف بدست نیرو‌های امنیتی آزاد شده و ترامپ هم ضمن تائید این خبر تصریح کرد که وی در سفارت امریکا در بغداد مستقر شده است.

