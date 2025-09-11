En
۶.۵ میلیارد دلار ارز سهم واردات کالاهای اساسی شد

بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا ۱۸ شهریورماه سال ۱۴۰۴، بیش از ۲۵ میلیارد و ۲۸۳ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای صنعتی و همچنین رفع نیازهای خدماتی تأمین کرد.
۶.۵ میلیارد دلار ارز سهم واردات کالاهای اساسی شد

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سهم بخش تجاری و بازرگانی از این میزان تأمین ارز، بیش از ۱۸ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار بوده که بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است.

پس از آن، واردات کالا‌های اساسی و دارو با سهم ۶ میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد.

همچنین بر پایه این گزارش، مبلغ ۷۱۳ میلیون دلار دیگر نیز برای رفع نیاز‌های خدماتی تأمین ارز شده است.

این اقدام در راستای تأمین به موقع ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌های ضروری و حمایت از تولید و مصرف داخل صورت گرفته است.

