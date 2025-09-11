En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اتحادیه اروپا به درخواست ترامپ علیه هند و چین عمل نمی‌کند

منابع اتحادیه اروپا اعلام کردند بعید است این بلوک، به درخواست آمریکا عمل کرده و تعرفه‌های فلج‌کننده‌ای را بر هند یا چین که خریداران اصلی نفت روسیه هستند، وضع کند.
کد خبر: ۱۳۲۷۸۲۴
| |
387 بازدید
اتحادیه اروپا به درخواست ترامپ علیه هند و چین عمل نمی‌کند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ یک هیئت از اتحادیه اروپا، شامل مسئول تحریم‌های روسیه در این بلوک، هفته جاری به واشنگتن سفر کرد تا در مورد چگونگی هماهنگی دو طرف در مورد تحریم‌ها علیه روسیه بر سر جنگ در اوکراین بحث کند.

مقامات گفتند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از اتحادیه اروپا خواسته است تا با اعمال تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر هند و چین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را که برای تامین مالی جنگ با اوکراین به درآمد‌های انرژی متکی است، فشار وارد کند.

اتحادیه اروپا تحریم‌های گسترده‌ای را علیه روسیه اعمال کرده و همچنین دو بانک چینی و همچنین یک پالایشگاه بزرگ هندی را در آخرین بسته تحریم‌ها در ژوئیه، گنجاند.

با این حال، منابع آگاه اظهار کردند: اتحادیه اروپا با تعرفه‌ها به شیوه‌ای متفاوت از تحریم‌ها برخورد می‌کند و تنها پس از تحقیقاتی که معمولا ماه‌ها طول می‌کشد تا توجیه قانونی مناسبی ایجاد شود، آنها را اعمال می‌کند.

این بلوک تاکنون فقط در چارچوب جنگ اوکراین، تعرفه‌هایی را بر کود‌ها و محصولات کشاورزی روسیه و بلاروس اعمال کرده است. توجیه این اقدامات، جلوگیری از ایجاد وابستگی قابل سوءاستفاده و جلوگیری از آسیب به تولیدکنندگان کود اتحادیه اروپا بوده است.

یک دیپلمات اتحادیه اروپا گفت: تاکنون، هیچ بحثی در مورد تعرفه‌های احتمالی نه در مورد هند و نه در مورد چین وجود ندارد. بعلاوه، اتحادیه اروپا در حال نهایی کردن یک توافق تجاری با هند است که بعید است بخواهد آن را به خطر بیاندازد. به نظر می‌رسد موضع ترامپ در مورد هند نیز تا روز چهارشنبه که اعلام کرد به دنبال تنظیم مجدد روابط تجاری با دهلی نو است، ملایم شده است.

یک منبع دیگر اتحادیه اروپا گفت که چنین تعرفه‌هایی خطرناک هستند و می‌توانند بسیار گسترده باشند و تحریم نهاد‌های خاص و باز کردن در برای خروج آنها از فهرست در صورت پایان دادن به تجارتشان با روسیه آسان‌تر است.

بر اساس گزارش رویترز، تاکنون، اتحادیه اروپا خود را به فهرست کردن نهاد‌های کوچک و ناشناخته در کشور‌های ثالث محدود کرده بود که اغلب شرکت‌های صوری بودند که برای انتقال تجهیزات نظامی یا کالا‌های دو منظوره برای استفاده توسط ارتش روسیه استفاده می‌شدند. اتحادیه اروپا قصد دارد بانک‌های دو کشور آسیای مرکزی و همچنین پالایشگاه‌های چینی را در نوزدهمین بسته تحریم‌های خود فهرست کند که ممکن است تا جمعه پیشنهاد شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اتحادیه اروپا چین  هند تعرفه
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیام معنادار ترامپ: هند و روسیه را به چین باختیم
پیام مهم اتحادیه اروپا به ایران درباره مذاکره
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
هشدار درباره ترور رهبر انقلاب توسط اسرائیل حتی بدون هماهنگی با آمریکا!
کلید طلایی سلامت مغز
طرح توافق 360 میلیارد دلاری ایران و آمریکا؛ غروب هسته‌ای و طلوع نفتی
هدف گذاری فرمانده نیروی هوایی اسرائیل برای حمله به ایران + زیرنویس
آیا پنیر برای روده خوب است یا بد؟
اعلام نتایج نهایی کنکور و ارشد ۱۴۰۴ به زودی
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۱۶۶ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۵۵ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده  (۴۲ نظر)
روایت رایزن فرهنگی پیشین ایران از سفر مسئولین به خارج  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZQW
tabnak.ir/005ZQW