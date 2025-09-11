En
بیانیه فرانسه و انگلیس در شورای امنیت علیه حمله اسرائیل به قطر

فرانسه و انگلیس یک بیانیه مطبوعاتی میان اعضای شورای امنیت توزیع کرده‌اند که در آن نسب به حمله اسرائیل به قطر ابراز نگرانی عمیق شده است.
کد خبر: ۱۳۲۷۷۹۸
| |
4 بازدید
 بیانیه فرانسه و انگلیس در شورای امنیت علیه حمله اسرائیل به قطر

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، منابع دیپلماتیک به شبکه الجزیره گزارش دادند که فرانسه و انگلیس پیش‌نویس بیانیه‌ای را میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد توزیع کرده‌اند که به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر می‌پردازد.

بر اساس این گزارش، پیش‌نویس یادشده نگرانی شدید اعضای شورای امنیت را از حمله اسرائیل به دوحه ابراز کرده و نسبت به کشته شدن غیرنظامیان در این حمله ابراز تأسف عمیق کرده است.

در متن این پیش‌نویس همچنین بر ضرورت توقف فوری تنش‌ها و جلوگیری از هرگونه تشدید درگیری تأکید شده و همبستگی اعضای شورای امنیت با قطر مورد تصریح قرار گرفته است.

قطر تهدیدات دوباره نتانیاهو را به شدت محکوم کرد

به گفته منابع دیپلماتیک، بیانیه پیشنهادی پاریس و لندن بر حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی قطر در چارچوب اصول منشور ملل متحد تأکید دارد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه، واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برانگیخته و درخواست‌ها برای پاسخگویی تل‌آویو افزایش یافته است.

 

 
 
