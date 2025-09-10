به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «محمد بن سلمان»، ولی‌عهد و نخست‌وزیر عربستان سعودی، روز چهارشنبه اعلام کرد که ریاض، طرح صلح عربی را برای پیشبرد راه‌حل دو دولتی در موضوع فلسطین فعال کرده است.

وی در سخنرانی خود در مجلس شورای عربستان، مخالفت صریح کشورش را با حمله رژیم صهیونیستی به قطر اعلام کرد.

بن سلمان همچنین تأکید کرد که عربستان سعودی از سوریه در راستای حفظ تمامیت ارضی‌اش حمایت می‌کند و ابراز امیدواری کرد که ثبات و آرامش در کشورهای لبنان، یمن و سودان برقرار شود.

او با محکوم کردن تجاوز به قطر، خواستار اقدام بین‌المللی برای مقابله با حملات رژیم صهیونیستی شد و تصریح کرد که نوار غزه بخشی از سرزمین فلسطین است و هیچ حمله‌ای نمی‌تواند حق ثابت مردم آن را سلب کند.

ولی‌عهد عربستان سعودی با محکوم کردن ادامه حملات بی‌رحمانه به غزه، طرح صلح عربی را فرصتی بی‌سابقه برای تأسیس کشور مستقل فلسطین دانست.

در پایان، بن سلمان تأکید کرد که عربستان در کنار قطر خواهد بود و از هر تصمیمی که این کشور در واکنش به تجاوزات اتخاذ کند، حمایت می‌کند.