۷ شرط نوشتن در فضای مجازی

۱- حاوی اطلاعات درست باشد خانه ساختن روی اب پشیمانی دارد
۲- حتما یک درصد احتمال بدهید مطلب شما حتی برای یک نفر فایده داشته باشد و دردی و رنجی از او بکاهد نوشتن صرفا برای نوشتن و اظهار وجود را فراموش کنید
۳- هیجانات احساسی را فرو ببرید بعد مطلب بنویسید. در اظهارنظر شتاب نکنید و واکنشی نباشید
۴- مودبانه و محترمانه بنویسید. پرخاشگری وتمسخر نمیتواند ضعف استدلال و بیان را جبران کند. طنازی هنرمندانه کار هر کسی نیست
۵- نقد سازنده مسوولانه گاهی گزندهو مانند دارو تلخ است از طعن دیگران نهراسید.
۶- برای خوشایند دیگران چه ارباب قدرت و ثروت و کف زدن مردم نوشتن و اظهارنظر کردن دور از شرافت است
۷- ترکیب اخلاص و شجاعت در نوشتهها هنر نویسندگان بزرگ است به آن سو حرکت کنید
نتیجه گیری منطقی و اخلاقی:
با این همه ملاحظات، جز به ضرورت و وظیفه اخلاقی و انسانی و ملی نباید نوشت و گفت
