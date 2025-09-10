En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۷ شرط نوشتن در فضای مجازی

به گزارش تابناک؛ امیر دبیری مهر نوشت: وقتی در فضای مجازی مطلبی می‌نویسیم حتی در حد یک نظر در زیر یک مطلب، باید دقت کنیم 
کد خبر: ۱۳۲۷۷۶۹
| |
2 بازدید

۱- حاوی اطلاعات درست باشد خانه ساختن روی اب پشیمانی دارد
۲- حتما یک درصد احتمال بدهید مطلب شما حتی برای یک نفر فایده داشته باشد و دردی و رنجی از او بکاهد نوشتن صرفا برای نوشتن و اظهار وجود را فراموش کنید
۳- هیجانات احساسی را فرو ببرید بعد مطلب بنویسید. در اظهارنظر شتاب نکنید و واکنشی نباشید
۴- مودبانه و محترمانه بنویسید. پرخاشگری و‌تمسخر نمی‌تواند ضعف استدلال و بیان را جبران کند. طنازی هنرمندانه کار هر کسی نیست 
۵- نقد سازنده مسوولانه گاهی گزنده‌و مانند دارو تلخ است از طعن دیگران نهراسید.
۶- برای خوشایند دیگران چه ارباب قدرت و ثروت و کف زدن مردم نوشتن و اظهارنظر کردن دور از شرافت است
۷- ترکیب اخلاص و شجاعت در نوشته‌ها هنر نویسندگان بزرگ است به آن سو حرکت کنید
نتیجه گیری منطقی و اخلاقی: 
با این همه ملاحظات، جز به ضرورت و وظیفه اخلاقی و انسانی و ملی نباید نوشت و گفت

اشتراک گذاری
برچسب ها
فضای مجازی امیر دبیری مهر رامه
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی ارجاع نشده
حاشیه‌های تصویری از افتتاحیه المپیک توکیو
یک تجربه جدید تابناکی؛ تماشای مناظره جلیلی و پزشکیان با حضور هواداران!
آمار روزانه افراد در فضای مجازی
آسیب‌های استفاده بی‌مرز دانش‌آموزان از فضای مجازی
مهلت یک ماهه برای ثبت مشخصات کانال‌ها
شرط بندی زندگی در فضای مجازی
عکس: مزار پسرعموهای محمود احمدی نژاد در قبرستان آرادان
هشت سال جنگ از نگاه دهه پنجاهی‌ها
اینترنت ایرانیان پاک است؟
فضای مجازی باعث ایجاداحساس بد دختران نسبت به خود
تاثیرات فضای مجازی بر سلامت روان نوجوانان
عکس: معدن نمک گرمسار چقدر بزرگ است؟!
فروش دارو در فضای مجازی ممنوع است
نقش فضای مجازی در جنگ‌های آینده
حبس و شلاق در انتظار مجرمان مجازی
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
رژیم غذایی مایند (MIND): راهکاری برای جوان نگه داشتن مغز
دام اینترنتی مرد زن‌نما برای زنان جویای سرگرمی
وزیر ارشاد:تقابل با فضای مجازی نتیجه نمی‌دهد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
اسرائیل از طبقه بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک ایران به برج موشکی اسرائیل
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند
عراقچی از مذاکرات پرده برداشت: این ماشه، آن ماشه نیست!
خروج «دود سفید» از مذاکرات ایران و آژانس؛ مسیر برای تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه هموار می‌شود
علی شمخانی برکنار شد
خداحافظی فریدون آسرایی با کادیلاک محبوبش
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد
درباره نحسی و شومی خسوف یا ماه گرفتگی
فرماندهان صنعت موشکی سپاه در چین
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۸۵۹ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۵ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۸۴ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۴ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۷ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZPd
tabnak.ir/005ZPd