منیر الحدادی رسما بازیکن استقلال شد + عکس

به گزارش تابناک، مهاجم مراکشی-اسپانیایی، امروز با استقلال قرارداد رسمی امضا کرد و در تصویر اول با نشان دادن عدد چهار کری را برای هواداران رقیب کلید زد.

این بازیکن باتجربه که سابقه بازی در بارسلونا و تیم ملی اسپانیا را در کارنامه دارد، به سرعت توجه هواداران و کارشناسان فوتبال ایران را جلب کرده است. حضور او در استقلال نه تنها از نظر فنی بلکه از منظر انگیزشی برای تیم و طرفداران، اتفاقی بزرگ به شمار می‌رود.

حدادی صبح امروز وارد تهران شد و بلافاصله به باشگاه استقلال رفت. او پس از استقبال گرم مسئولان باشگاه، قرارداد دو ساله خود را امضا کرد و سپس راهی تمرینات تیم شد تا هر چه سریع‌تر با شرایط و تاکتیک‌های کادر فنی آشنا شود. گفته می‌شود قرارداد او بیش از ۴ میلیون دلار برای دو فصل است .