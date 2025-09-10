بیانیه ۴ کشور غربی درباره قطعنامه شورای حکام علیه ایران

به گزارش تابناک، پس از صدور قطعنامه ضدایرانی توسط شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، چهار کشور آلمان، انگلیس، فرانسه و آمریکا ظهر امروز (پنجشنبه) بیانیهای مشترک در این خصوص صادر کردند.
در این بیانیه ادعا شده است: «در نتیجه عدم همکاری طولانی مدت ایران در حل مسائل پادمانی، آژانس قادر به ارائه اطمینان از صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران نیست. از سال ۲۰۱۹، ایران از هر فرصتی برای ارائه توضیحات لازم و از نظر فنی معتبر در پاسخ به سوالات آژانس بینالمللی انرژی اتمی، که مربوط به تعهدات قانونی اصلی ایران تحت توافقنامه جامع پادمان است، برخوردار بوده است. با این حال، متأسفانه، ایران بهرغم درخواستهای متعدد شورای حکام از سال ۲۰۲۰، دوباره از تعامل سازنده با آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای ارائه چنین توضیحاتی خودداری کرده است.»
این چهار کشور با استناد به گزارش سیاست زده «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران، مدعی شدند: «اکنون، به درخواست این هیأت، مدیرکل ارزیابی جامع و بهروز از وجود یا استفاده احتمالی از مواد هستهای اعلام نشده در ارتباط با مسائل باقیمانده گذشته و حال در مورد برنامه هستهای ایران ارائه کرده است که به توانایی آژانس برای تأیید اجرای تعهدات پادمانی ایران میپردازد. گزارش مدیرکل به خودی خود گویای ابعاد کامل مسائل پادمانی معوق در ایران، ارتباط آنها با فعالیتهای هستهای گذشته ایران و سابقه گسترده ایران در کارشکنی، پنهانکاری، فریب و ابهامآفرینی در رویکردش نسبت به کار آژانس بینالمللی انرژی اتمی و اجرای توافق جامع پادمانی آن است.»
کشورهای غربی با استناد به مواردی از گزارش گروسی، در بیانیه مشترک خود ادعا کردند: «در نتیجه عدم همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مدیرکل نمیتواند این موضوع را رد کند که مواد هستهای در ایران امروز همچنان نامشخص و خارج از پادمانها باقی ماندهاند و او نمیتواند تضمین دهد که برنامه هستهای ایران منحصراً صلحآمیز است. این یافتههای جدی باید همه ما را به تامل وادارد.»
در ادامه این بیانیه با اشاره به صدور قطعنامه پیشنهادی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان علیه ایران در شورای حکام، چهار کشور مذکور درباره بیانیه خود ادعا کردند: «قطعنامه صادر شده حمایت مداوم و قوی خود را از تلاشهای حرفهای و بیطرفانه آژانس در انجام مأموریت خود برای تأیید اجرای تعهدات پادمانی ایران ابراز و عمیقاً از اینکه ایران طبق توافقنامه پادمانهای خود، به طور کامل با آژانس همکاری نکرده است، ابراز تاسف میکند.»
چهار کشور مذکور مدعی شدند: «قطعنامه، ایران را در عدم رعایت تعهداتش ذیل توافقنامه پادمان با آژانس در چارچوب ماده XII.C اساسنامه آژانس تشخیص میدهد. همچنین ناتوانی مدیرکل در ارائه تضمین مبنی بر اینکه برنامه هستهای ایران منحصراً صلحآمیز است، سوالاتی را مطرح میکند که در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد، به عنوان نهادی که مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر عهده دارد، مطابق با ماده III.B.۴ اساسنامه آژانس، قرار دارد.»
در ادامه بیانیه کشورهای غربی درباره قطعنامه خود آمده است: «قطعنامه از ایران میخواهد که فوراً عدم رعایت توافقنامه پادمان خود را با انجام تمام اقداماتی که توسط آژانس و شورای حکام ضروری تشخیص داده میشود، جبران کند و تصمیم خود را مبنی بر اینکه ایران باید فوراً برای اطمینان از عدم انحراف مواد هستهای اقدام کند و به تعهد قانونی خود برای اجرای کد اصلاح شده ۳.۱ پایبند باشد، مجدداً تأیید میکند.»
چهار کشور مذکور همچنین مدعی شدند: «این قطعنامه زمان و محتوای گزارشی را که شورای حکام موظف است طبق اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه دهد، به تعویق میاندازد. ما امیدواریم که ایران از این فرصت نهایی برای همکاری کامل و فوری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی استفاده کند تا مدیرکل بتواند گزارش دهد که این مسائل روشن و حل شدهاند و شورای حکام بتواند به سرعت اقداماتی را برای رفع عدم پایبندی ایران بررسی کند.»
کشورهای غربی بدون اشاره به نقض اولیه برجام توسط خود ادعا کردند: «شورای حکام در ۶ سال گذشته به ایران فرصتهای زیادی برای حل سوالات مربوط به مواد و فعالیتهای هستهای اعلام نشده در این کشور داده است. ما قاطعانه معتقدیم که همه کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید برای حفظ یکپارچگی سیستم پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی و رژیم گستردهتر عدم اشاعه تسلیحات هستهای با یکدیگر همکاری کنند و این مسئولیت مشترک شامل پاسخگو نگه داشتن کشورها در قبال تعهداتشان تحت توافقنامههای پادمان مورد نیاز انپیتی است. به همین دلیل است که ما قویاً از همه اعضای شورای حکام میخواهیم که از این قطعنامه مهم حمایت کنند.»
چهار کشور مذکور بدون اشاره مستقیم به مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا ادعا کردند: «تعهد قانونی الزامآور ایران برای اجرای توافقنامه جامع پادمان خود نمیتواند تابع ملاحظات سیاسی جداگانه باشد. این قطعنامه تلاشهای دیپلماتیک با ایران را تضعیف نخواهد کرد، بلکه فقط آنها را تقویت خواهد کرد. این قطعنامه بر اهمیت همکاری کامل ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و اجرای کامل تعهدات قانونی پادمان آن، به عنوان پایه و اساس لازم برای هر توافق پایداری که به نگرانیهای بینالمللی مربوط به فعالیتهای هستهای ایران میپردازد، تأکید میکند.»
کشورهای غربی در واکنش به پافشاری ایران روی حقوق خود، مدعی شدند: «این قطعنامه اقدامی برای تشدید تنش توسط شورای حکام نیست؛ بلکه اذعان به واقعیت حقوقی و واقعی عدم پایبندی ایران به توافقنامه جامع پادمان پس از سالها تلاش هماهنگ مدیرکل و دبیرخانه برای حل سوالات اساسی مربوط به مواد و فعالیتهای هستهای اعلام نشده در ایران است. این شورای حکام نیست که این گام را به ایران تحمیل میکند، بلکه ایران است که این گام را به شورای حکام تحمیل میکند. شورای حکام را نمیتوان با تهدیدهای ایران به انفعال واداشت. عدم اقدام تنها باعث تشدید عدم همکاری و تشدید تنش توسط ایران میشود.»
دفاع چهار کشور مذکور از اقدام خود علیه ایران درحالی است که، ساعاتی پس از صدور قطعنامه ضدایرانی، وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیهای مشترک و در واکنش به این اقدام اعلام کردند: دستورات لازم از سوی رئیس سازمان انرژی اتمی برای راهاندازی یک مرکز جدید غنیسازی در مکانی امن، جایگزینی ماشینهای نسل اول در مرکز غنیسازی فردو با ماشینهای پیشرفته نسل ششم صادر شده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید