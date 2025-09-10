En
تانک روس باز هم مسابقات را از دست داد!

کرواسی از دادن ویزا به عبدالرشید سعدالله یف دارنده ۸ مدال طلای جهان و المپیک برای حضور در رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان خودداری کرد.
| |
تانک روس باز هم مسابقات را از دست داد!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در شرایطی که روس ها تا آخرین دقایق اعزام در انتظار صدور ویزای عبداارشید سعدالله یف ملقب به تانک روس و دارنده ۸ مدال طلای جهان و المپیک بودند، اما کرواسی از دادن ویزا به این کشتی گیر خودداری کرد.

اتحادیه جهانی کشتی با اعلام این خبر، اظهار کرد؛ ماگومد قربان اف جایگزین سعدالله یف در رقابت های کشتی آزاد  قهرمانی جهان در وزن ۹۷ کیلوگرم شد.

سعدالله یف به دلیل حمایت از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین با سخت ترین محرومیت ها از سوی کشورهای اروپایی برای حضور در مسابقات بین المللی مواجه شد.

