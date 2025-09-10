به گزارش تابناک، در روزهای اخیر، نام بنجامین مندی مدافع سابق موناکو، مارسی، منچسترسیتی، لوریان و اف‌سی زوریخ سوئیس به پرسپولیس لینک شده است.

این مدافع ۳۱ ساله که فصل گذشته در سوئیس بود و تنها ۸ بازی انجام داد، در حال حاضر بازیکن آزاد است.

مسئولان باشگاه پرسپولیس نسبت به خبر مذاکره با این بازیکن، واکنشی ندارند و تایید و تکذیبی در خصوص مذاکره با او نشان نمی‌دهند.

به نظر می‌رسد رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس برای برداشتن هجمه‌ها از روی خود به سراغ جذب بنجامین مندی دفاع چپ فرانسوی سابق سیتی رفته است!