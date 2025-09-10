خالد مشعل به شهادت رسید؟

به گزارش به نقل از تابناک اقتصادآنلاین، العربیه، مستقر در عربستان، ادعا کرده است که خالد مشعل، رئیس حماس در حمله هوایی اسرائیل در دوحه به شهادت رسیده است. این رسانه میگوید او در جریان یک جلسه با حضور رهبران ارشد حماس هدف قرار گرفت و این حمله منجر به شهادت چندین نفر از جمله مشعل شد.
در همین حال رسانههای قطری و خبرگزاریهایی مانند العربی گزارش دادهاند که تیم مذاکرهکننده حماس از این حمله جان سالم به در برده است.
مسئولان حماس در گفتوگو با الجزیره تأیید کردهاند که هرچند تلفات رخ داده، اما رهبری گروه از جمله مشعل زنده مانده است. پیش از این نیز آنها معمولا از اعلام مرگ رهبران خود خودداری میکردند تا زمانی که این موضوع اجتنابناپذیر شود.
مشعل که در سال ۱۹۵۶ در منطقه یهودیه و سامره به دنیا آمد، از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۷ به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس شناخته شد و چندین بار به عنوان رهبر موقت این گروه فعالیت کرده است. او در سال ۱۹۹۷ از یک تلاش ترور موساد در اردن جان سالم به در برد که شامل تزریق ماده سمی بود.
مشعل به خاطر نفوذ سیاسی خود هم در حماس و هم در جهان عرب شناخته میشود.
با اینکه العربیه شهادت مشعل را گزارش داده است، هیچ تأیید قابل اعتمادی وجود ندارد. رسانههای قطری و حماس تأکید دارند که او زنده است و رسانههای مستقل با احتیاط عمل میکنند؛ برخی اظهار داشتهاند که احتمالا مشعل در زمان حمله حضور نداشته یا هنوز وضعیتش مشخص نیست.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید