فوت ناگهانی بازیگر سریال عشق ممنوع

\n\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0646\u0642\u0634 \u0639\u062f\u0646\u0627\u0646 \u0636\u06cc\u0627\u06af\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0645\u062d\u0628\u0648\u0628 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647\u200c\u0627\u06cc \u00ab\u0639\u0634\u0642 \u0645\u0645\u0646\u0648\u0639\u00bb (A\u015fk-\u0131 Memnu)\u060c \u0633\u0644\u062c\u0648\u0642 \u06cc\u0648\u0646\u062a\u0645\u060c \u062f\u0631 \u06f1\u06f7 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u062f\u0631 \u0633\u0646 \u06f7\u06f2 \u0633\u0627\u0644\u06af\u06cc \u062f\u0631\u06af\u0630\u0634\u062a.\n\u0648\u06cc \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0627\u06cc\u0633\u062a \u0642\u0644\u0628\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u0628\u0648\u0644 \u062c\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f.\n\n