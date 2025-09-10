هشدار مشاور اوباما درباره پیامدهای حمله به قطر

حمله به قطر به همان اندازه پیامدهای مهمی خواهد داشت که حمله ایران به ارامکو داشت و آن حمله، دیدگاه خلیج فارس را به‌طور بنیادی تغییر داد.

به گزارش تابناک، مشاور سابق اوباما می گوید که حمله به قطر به همان اندازه پیامدهای مهمی خواهد داشت که حمله ایران به ارامکو داشت و آن حمله، دیدگاه خلیج فارس را به‌طور بنیادی تغییر داد.

ولی نصر مشاور سابق اوباما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حمله اسرائیل به قطر به همان اندازه برای خلیج فارس شوک‌آور است که حمله ایران به ارامکو در سال ۲۰۱۹ بود. هر دو حمله نشان دادند که حفاظت امنیتی آمریکا ارزش چندانی ندارد. حمله به قطر به همان اندازه پیامدهای مهمی خواهد داشت که حمله ایران به ارامکو داشت و آن حمله، دیدگاه خلیج فارس را به‌طور بنیادی تغییر داد.