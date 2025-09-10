عکس روز ناسا از سحابی مارمولک

به گزارش تابناک، عکس روز ناسا سحابی مارمولک را در رنگ قرمز درخشان به نمایش میگذارد.
سحابی «مارمولک»(Lacerta Nebula) یکی از بزرگترین سحابیهای آسمان است که تقریباً از نظر اندازه زاویهای با کهکشان آندرومدا برابری میکند.
این سحابی در «صورت فلکی مارمولک»(constellation of the Lizard) قرار دارد. دیدن این سحابی گسیلشی با دوربینهای دوچشمی میدان وسیع میتواند دشوار باشد زیرا بسیار کمنور است، اما معمولاً دیدن آن با تلسکوپهای بزرگ نیز دشوار است، زیرا زاویه بسیار بزرگی دارد که حدود سه درجه را پوشش میدهد.
عمق، وسعت، امواج و زیبایی این سحابی را که با نام Sh2-126 فهرستبندی شده است، میتوان با نوردهی بلندمدت دوربین به بهترین شکل مشاهده و درک کرد.
این عکس یکی از همین نوردهیهای ترکیبی است که طی سه شب در آسمان تاریک ماه اوت در واشنگتن آمریکا گرفته شد.
گاز هیدروژن موجود در سحابی بزرگ مارمولک به رنگ قرمز میدرخشد، زیرا توسط نور ستاره درخشان 10 Lacertae در سمت چپ مرکز سحابی قرمز رنگ برانگیخته شده است.
بیشتر ستارهها و سحابی مارمولک حدود ۱۲۰۰ سال نوری از ما فاصله دارند.
