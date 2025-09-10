به گزارش تابناک، سفیر و نماینده دائم اتحادیه اروپا نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان مدعی شد، ایران باید گام‌های ملموسی بردارد تا نشان دهد در پی یافتن راه‌حل دیپلماتیک جدی است. وی در عین حال تاکید کرد که اتحادیه اروپا همچنان به دیپلماسی در موضوع هسته‌ای ایران متعهد است

کارل هالگارد روز چهارشنبه طی سخنانی در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین که یک نسخه آن در تارنمای اتحادیه اروپا منتشر شد، گفت: «ما توافق میان ایران و آژانس در قاهره بر سر تدابیر فنی برای ازسرگیری بازرسی‌ها از سایت‌های هسته‌ای ایران را مد نظر قرار دادیم. همچنین سخنان مدیرکل آژانس که این توافق را «گامی در مسیر درست» توصیف کرد، با دید مثبت نگاه می‌کنیم. ما منتظر جزئیات بیشتر و اجرای فوری این توافق هستیم.»