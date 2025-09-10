به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، اسماعیل کارتال پس از انتخاب دومنیکو تدسکو به‌عنوان سرمربی جدید فنرباغچه، با انتشار پیامی در صفحه شخصی‌اش نسبت به شایعات اخیر واکنش نشان داد.

کارتال نوشت که در جریان روند انتخاب سرمربی جدید، اخبار دروغ و تحریف‌شده‌ای درباره او منتشر شده و این موضوع باعث ایجاد «اطلاعات نادرست جدی» شده است.

او تأکید کرد: «به‌عنوان یکی از فرزندان فنرباغچه، با در نظر گرفتن فضای انتخاباتی باشگاه، حق پاسخگویی را برای خود محفوظ می‌دارم. پس از پایان این روند، تمامی توضیحات لازم را در یک نشست خبری با هواداران و اعضای باشگاه در میان خواهم گذاشت.»

احتمالا منظور کارتال محتوای جلسات او با مدیرورزشی فنرباغچه است که اینطور اعلام شد این مربی اعلام کرده چند باریکن خارجی بزرگ از جمله اسنسیو در ترکیب او نیستند.

باید منتظر ماند و دید که سرمربی پیشین پرسپولیس درباره چند روز جنجالی اخیر تیمش چه خواهد گفت. جالب اینکه او هنوز هیچ گفتگوی علنی درباره جدایی از پرسپولیس نداشته است.