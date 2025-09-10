En
جزئیات جدید درباره پرونده کلثوم اکبری

۲۳ شهریور ماه دومین جلسه رسیدگی به پرونده قاتل سریالی مردان مازندرانی کلثوم اکبری برگزار خواهد شد.
جزئیات جدید درباره پرونده کلثوم اکبری

به گزارش تابناک، ۲۳ شهریور ماه جاری، دومین جلسه رسیدگی به پرونده «کلثوم اکبری»؛ قاتل سریالی مردان مازندرانی است. این زن طی ۲۰ سال گذشته ۱۱ شوهر خود را به قتل رسانده است. 
یکی از خانواده های اولیای دم به «دیده‌بان ایران» می گوید: «پس از اینکه پدرمان توسط این زن با خوراندن دارو به قتل رسید از او شکایت کردیم و او دستگیر شد و به قتل چند شوهر صیغه ای دیگر خود نیز اعتراف کرد.
 او در ادامه می گوید: ۲۳ شهریور ماه، دومین جلسه رسیدگی به پرونده است. پرونده بیش از ۴۰ شاکی دارد که فقط بعضی از آنها اولیای دم مقتولان هستند

